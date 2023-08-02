胸膜炎症常引起纤维化，从而引起急性胸膜增厚。大部分病例增厚的胸膜可以完全恢复。有些病例遗留轻度胸膜增厚，常无症状也不损害肺功能。偶尔可形成厚的纤维层包裹肺，限制肺膨胀，向患侧牵拉纵隔，损害肺功能。

胸部X线示双肺不对称伴胸膜增厚（陷闭肺）。以胸片区分局部胸膜增厚和包裹性胸腔积液较困难，但CT扫描易于鉴别。

石棉相关斑块 图片 Image courtesy of David W.Cugell, MD.

炎症后胸膜纤维化偶可形成钙化。钙化可在X线上形成致密影，并且几乎都累及脏层胸膜。炎症后钙化总为单侧性。