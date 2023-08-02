看法 进行患者培训
胸膜纤维化和钙化（pleural fibrosis and calcification）常是胸膜炎症或石棉暴露后的良性后遗症。
胸膜纤维化和钙化可能是其中之一。
炎症后
主要通过影像学检查来发现和确诊该类疾病。通常不需要治疗纤维化和钙化本身。很少，非常大的纤维化区域需要手术切除。
炎症后
胸膜炎症常引起纤维化，从而引起急性胸膜增厚。大部分病例增厚的胸膜可以完全恢复。有些病例遗留轻度胸膜增厚，常无症状也不损害肺功能。偶尔可形成厚的纤维层包裹肺，限制肺膨胀，向患侧牵拉纵隔，损害肺功能。
胸部X线示双肺不对称伴胸膜增厚（陷闭肺）。以胸片区分局部胸膜增厚和包裹性胸腔积液较困难，但CT扫描易于鉴别。
石棉相关斑块
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Image courtesy of David W.Cugell, MD.
炎症后胸膜纤维化偶可形成钙化。钙化可在X线上形成致密影，并且几乎都累及脏层胸膜。炎症后钙化总为单侧性。
石棉相关
石棉暴露可引起局灶的斑块状胸膜纤维化，有时也可形成钙化，最长可于初次接触石棉≥20年后发生。
通常通过胸片进行诊断。斑块的直径可以从几毫米到10cm不等。胸膜和心包的表面都可以受累，但石棉相关的胸膜斑常见于胸腔下2/3，且为双侧性。钙化最常累及壁层和横膈胸膜，而肋膈沟和肋膈角不累及。钙化可能是石棉暴露的唯一证据。整个肺周厚度>1cm的高密度胸膜纤维化也可发生于石棉暴露后。