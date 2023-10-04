胸膜疾病是石棉暴露的标志，包括胸膜斑的形成、胸膜钙化、胸膜增厚、圆形肺不张、胸膜粘连、胸腔积液和胸膜间皮瘤。诊断依靠病史和胸部X线或胸部。治疗以支持治疗为主。

（参阅 石棉相关疾病概述 和 环境与职业性肺病概述。)

石棉是一种天然存在的硅酸盐，其耐热性和结构特性在建筑和造船材料、汽车刹车和一些纺织品中很有用。石棉主要有两类：蛇纹石（包括温石棉）和角闪石（包括铁石棉、青石棉、直闪石、透闪石和阳起石）。

石棉可引起胸膜疾病 间皮瘤，包括胸腔积液、胸膜斑块和胸膜增厚。与石棉相关的非恶性胸膜疾病比石棉相关胸膜疾病更常见 实质石棉沉滞症 并且通常需要较少的接触才会进展。

与石棉相关的胸膜疾病可通过接触史和典型的胸部 X 光或 CT 检查结果来诊断。双侧胸膜斑块和/或膈肌钙化实际上是先前接触石棉的特征。胸部 CT 在检测胸膜疾病方面比胸部 X 光检查更敏感。

良性石棉胸腔积液（BAPE）通常是单侧受累，并且从最初接触石棉开始 ≥ 10年后发生。胸腔积液分析显示渗出性改变，可以是浆液性的、浆液血性的，或明显血性的。应进行诊断评估以排除癌症。BAPE 会随着时间的推移而消退，并且单独并不能预测癌症风险。应监测患者是否出现其他石棉相关病症。

离散胸膜斑块 通常影响双侧壁层胸膜和邻近膈肌的区域。顶点和肋膈角往往可以幸免。斑块钙化很常见。胸部CT可以区分胸膜疾病、实质疾病和胸膜脂肪。从接触到出现胸膜斑块的潜伏期通常为 ≥ 20年。胸膜斑块是严重石棉暴露的标志；因此，应监测有胸膜斑块的患者是否发生其他石棉相关疾病。

石棉相关斑块 图片 Image courtesy of David W.Cugell, MD.

石棉相关斑块（大面积） 图片 Image courtesy of David W.Cugell, MD.

胸膜弥漫性增厚 可以影响脏层和壁层胸膜 可能是胸腔积液的非特异性反应。弥漫性胸膜增厚可导致局限性缺损，并可能出现症状。

圆形肺不张 是胸膜增厚的一种良性表现，这种情况下胸膜内陷进入实质可以使肺组织塌陷，引起肺不张。在胸部 X 光检查和胸部 CT 上，圆形肺不张通常表现为曲线状疤痕状肿块，通常位于下肺区，应与肺癌鉴别。