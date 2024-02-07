Pneumocystis jirovecii肺孢子菌肺炎

胸部X线检查

脉搏血氧饱和度

组织病理学确诊

体格检查发现大多数患者有发烧和呼吸急促的症状。诊断卡氏肺囊虫肺炎，患者应进行胸部X光检查并通过脉搏血氧仪评估氧合情况。

胸片示弥散性、双侧肺门周围浸润影，但20%~30%的病人胸片正常。即使胸部 X 光检查结果正常，CT 扫描也常常会显示毛玻璃浸润。

即使胸片未见浸润仍可出现低氧血症；这一表现是诊断的重要线索。如果脉搏血氧饱和度正常，通常会进行动脉血气（ABG）测量以评估肺泡-动脉氧梯度是否增加。

经验与提示

如果完成， 肺功能检查显示弥散能力改变（尽管肺功能测试很少作为卡氏肺囊虫肺炎的诊断检查）。

血清 β-D 葡聚糖和乳酸脱氢酶 (LDH) 水平升高不具有特异性，但可以支持诊断。

示范 的 耶氏肺孢子菌 需要在呼吸道样本中进行检测才能确诊。基于聚合酶链反应 (PCR) 的检测可以增加诊断率。通常使用单克隆抗体进行直接荧光抗体染色。可以使用乌洛托品银、吉姆萨染色、瑞特-吉姆萨染色、改良 Grocott 染色或韦格特-革兰氏染色，但敏感性较低。适当的呼吸道标本包括痰标本（通常是诱导的）和支气管肺泡灌洗液或气管内抽吸物（插管患者）。如果诱导痰结果为阴性，则应进行支气管镜检查和灌洗，因为它具有更高的敏感性。