Pneumocystis jirovecii肺孢子菌肺炎

耶氏肺孢子菌是免疫受损患者肺炎的常见病因，尤其是人免疫缺陷病毒（HIV）感染者和接受全身糖皮质激素治疗的患者。症状包括发热、呼吸困难和干咳。诊断需在诱导痰或支气管刷检标本中找到病原体。 治疗方法是使用抗生素，通常甲氧苄啶/磺胺甲恶唑或氨苯砜/甲氧苄氨嘧啶，克林霉素/伯氨喹，阿托伐醌，或喷他脒。 PaO2 患者 < 70 毫米汞柱或血氧饱和度 < 92% 接受全身性皮质类固醇治疗。若治疗及时，通常预后良好。
Pneumocystis jirovecii肺孢子菌在环境中普遍存在，且通过气溶胶传播，对免疫功能正常者不致病。 然而，以下患者存在肺孢子菌肺炎风险 P. jirovecii ：
HIV感染者CD4+ T细胞计数<200/微升或<14%
器官移植受者
血液系统恶性肿瘤患者
服用糖皮质激素的患者 或其他免疫抑制药物
随着有效抗逆转录病毒疗法的出现，伊氏肺孢子虫HIV 感染者的感染率急剧下降。然而，不知道自己感染艾滋病毒或没有接受抗逆转录病毒治疗的患者仍然面临较高的感染风险 卡氏肺孢菌 肺炎。
多数病人表现为发热、呼吸困难和干咳，呈持续数周的亚急性病程（HIV感染者）或持续数天的急性病程（其他原因导致的细胞免疫功能受损者）。呼吸困难常见。
耶氏肺孢子菌肺炎的诊断
胸部X线检查
脉搏血氧饱和度
组织病理学确诊
体格检查发现大多数患者有发烧和呼吸急促的症状。诊断卡氏肺囊虫肺炎，患者应进行胸部X光检查并通过脉搏血氧仪评估氧合情况。
胸片示弥散性、双侧肺门周围浸润影，但20%~30%的病人胸片正常。即使胸部 X 光检查结果正常，CT 扫描也常常会显示毛玻璃浸润。
即使胸片未见浸润仍可出现低氧血症；这一表现是诊断的重要线索。如果脉搏血氧饱和度正常，通常会进行动脉血气（ABG）测量以评估肺泡-动脉氧梯度是否增加。
经验与提示
如果完成， 肺功能检查显示弥散能力改变（尽管肺功能测试很少作为卡氏肺囊虫肺炎的诊断检查）。
血清 β-D 葡聚糖和乳酸脱氢酶 (LDH) 水平升高不具有特异性，但可以支持诊断。
示范 的 耶氏肺孢子菌 需要在呼吸道样本中进行检测才能确诊。基于聚合酶链反应 (PCR) 的检测可以增加诊断率。通常使用单克隆抗体进行直接荧光抗体染色。可以使用乌洛托品银、吉姆萨染色、瑞特-吉姆萨染色、改良 Grocott 染色或韦格特-革兰氏染色，但敏感性较低。适当的呼吸道标本包括痰标本（通常是诱导的）和支气管肺泡灌洗液或气管内抽吸物（插管患者）。如果诱导痰结果为阴性，则应进行支气管镜检查和灌洗，因为它具有更高的敏感性。
By permission of the publisher.摘自 Huang L, Piliero P.In Bone's Atlas of Pulmonary and Critical Care Medicine.Edited by J Crapo.Philadelphia, Current Medicine, 2005.
耶氏肺孢子菌肺炎的治疗
甲氧嘧啶/磺胺甲噁唑
如果动脉氧分压 (PaO2) < 70 毫米汞柱或脉搏血氧饱和度 < 呼吸室内空气时 92%
治疗药物为甲氧苄氨嘧啶/磺胺甲基异噁唑。因为肺孢子菌 P. jirovecii的包囊在肺部持续存在几周，故治疗可在确诊前开始。治疗副反应在获得性免疫缺陷综合征（AIDS）患者中更常见，包括皮疹、中性粒细胞减少、肝炎和发热。
替代方案，疗程也需21天，方案是
甲氧苄啶与氨苯砜
克林霉素加伯氨喹
喷他脒
阿托伐醌（用于治疗轻度肺炎）
喷他脒应用受限的主要原因是高毒副反应发生率，包括急性肾损伤、低血压和低血糖。
对于 PaO2 < 70 毫米汞柱或脉搏血氧饱和度 < 呼吸室内空气时可达 92%。皮质类固醇剂量在 21 天内减少。
耶氏肺孢子菌肺炎的预后
住院患者的总体死亡率很高 卡氏肺孢菌 肺炎。死亡的危险因素可能包括既往病史 耶氏肺孢子菌 肺炎、高龄，以及 HIV 感染患者的 CD4+ T 细胞计数 < 50 个细胞/微升。
耶氏肺孢子菌肺炎的预防
感染 HIV 的患者 耶氏肺孢子菌 肺炎或 CD4+ T 细胞计数 < 200 个细胞/微升应使用 TMP/SMX 进行预防；如果不能耐受这种抗生素，可以使用氨苯砜或雾化喷他脒。这些预防方案也适用于许多没有感染艾滋病毒但有以下风险的患者： 耶氏肺孢子菌 肺炎。
关键点
对于免疫抑制患者，即使他们仅有轻微的呼吸道症状，即使胸部X线检查是正常的，也需考虑肺孢子菌肺炎P. jirovecii。
通过诱导痰或支气管镜吸痰获得标本进行组织病理学jian'c。
使用甲氧苄胺嘧啶/磺胺甲恶唑治疗的患者, 若PaO2< 70 mmHg，加用糖皮质激素。