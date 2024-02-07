胸部X线检查

氧合评估

诱导痰或支气管镜检查以获取下呼吸道样本

血培养

根据症状、X线改变以及免疫缺陷的类型预测病原体

免疫功能低下患者有呼吸道症状、体征，或发热者需行胸片检查和氧合评估（通常为脉搏血氧饱和度）。如果有肺部浸润或低氧血症存在，需做诊断性检查。肺孢子菌肺炎的胸片可以是正常的，但通常会有低氧血症或肺泡动脉氧梯度增加。如果临床高度怀疑是肺炎并且胸部X光检查无结果，则应进行胸部CT扫描。

应做痰液测试 和血培养。痰液测试应包括革兰氏染色，分枝杆菌和真菌的染色和培养，有时病毒测试（例如，移植患者或艾滋病患者的巨细胞病毒PCR[polymerase chain reaction]检测）。如果有曲霉菌感染体征，症状或风险因素，应做血清半乳甘露聚糖测定。

重要的是积极进行诱导痰、支气管镜检查或两者兼而有之的微生物学诊断，特别是对于免疫功能严重缺陷或对广谱抗生素无反应的患者。

检测病原体特异性核酸或抗原的分子检测越来越多地用于确定微生物原因。