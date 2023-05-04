手术

必要时联合化疗、放疗和手术治疗

大部分胸壁肿瘤的治疗首选手术切除加重建。重建常联合应用皮肌瓣和假体材料。恶性胸腔积液是手术切除的禁忌证。

对多发性骨髓瘤或孤立的浆细胞瘤，化疗和放疗是首选治疗。

对小细胞恶性肿瘤，如Ewing肉瘤和Askin瘤，应给予联合化疗、放疗和手术的综合治疗。

如远处肿瘤转移至胸壁，只在非手术方法不能减轻症状时行姑息性胸壁切除术。