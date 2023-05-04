胸壁肿瘤可为良性或者恶性肿瘤，可影响肺功能。
胸壁原发肿瘤占所有胸部肿瘤的5%，所有原发肿瘤的1%～2%。几乎一半是良性的。
最常见的良性 胸壁肿瘤是
骨软骨瘤
软骨瘤
骨纤维结构不良
恶性胸壁肿瘤种类多样。一半以上是来自远处器官的转移瘤或邻近结构的直接侵犯（乳房、肺、胸膜、纵隔）。
该 最常见的恶性原发性肿瘤 起源于胸壁
肉瘤约45%来源于软组织，55%来源于软骨组织或骨。
软骨肉瘤是最常见的原发性胸壁肉瘤，起源于前肋，胸骨、肩胛骨或锁骨起源者较少见。 骨肿瘤包括骨肉瘤和小细胞恶性肿瘤（如Ewing肉瘤、Askin瘤）。
最常见的软组织原发性恶性肿瘤是纤维肉瘤（硬纤维瘤、神经纤维肉瘤）和恶性纤维组织细胞瘤。其他原发性肿瘤包括成软骨细胞瘤、成骨细胞瘤、黑素瘤、淋巴瘤、横纹肌肉瘤、淋巴管肉瘤、多发性骨髓瘤和浆细胞瘤。
胸壁肿瘤的症状和体征
胸壁软组织肿瘤常表现为不伴其他症状的局部肿块。许多胸壁肿瘤是因其他临床原因在影像学研究中偶然发现的。一些病人有发热。病人直到肿瘤进展才感到疼痛。相反，原发性软骨瘤和骨肿瘤常伴有疼痛。
胸壁肿瘤的诊断
影像学
活检
有胸壁肿瘤的病人需行胸片、CT、MRI检查，必要时行PET(positron emission tomography)-CT检查以明确原发部位、肿瘤的范围、肿瘤是原发胸壁肿瘤还是转移瘤。
可通过活检和组织学评估确诊。
胸壁肿瘤的治疗
手术
必要时联合化疗、放疗和手术治疗
大部分胸壁肿瘤的治疗首选手术切除加重建。重建常联合应用皮肌瓣和假体材料。恶性胸腔积液是手术切除的禁忌证。
对多发性骨髓瘤或孤立的浆细胞瘤，化疗和放疗是首选治疗。
对小细胞恶性肿瘤，如Ewing肉瘤和Askin瘤，应给予联合化疗、放疗和手术的综合治疗。
如远处肿瘤转移至胸壁，只在非手术方法不能减轻症状时行姑息性胸壁切除术。
胸壁肿瘤的预后
预后因肿瘤类型、分化程度和分期而异；但其中各种肿瘤的发病率都低，因此无确切的结论。目前对肉瘤的研究最多，据报道胸壁原发性肉瘤的5年生存率为17%。早期病例的生存率较高。
关键点
几乎一半的胸壁肿瘤是良性的。
不到一半的胸壁恶性肿瘤的原发的。
如果病人有胸部肿块或不明原因的胸壁疼痛，伴或不伴发热，应考虑诊断胸壁肿瘤。
通过影像学和活检明确诊断胸壁肿瘤。
大多数治疗选择手术切除和重建（除非存在恶性胸腔积液），有时可以选择化疗和/或放疗。