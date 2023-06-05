包含血小板的全血细胞计数（CBC）、外周血涂片、 和生化检查（血尿素氮[BUN]、肌酐、血钙、尿酸、乳酸脱氢酶[LDH]）

血、尿蛋白(24小时收集尿液)电泳后进行免疫固定电泳；免疫蛋白定量分析；血清游离轻链检测。

X 射线（骨骼检查）和正电子发射断层扫描 (PET)-CT 扫描或全身 MRI

骨髓检查，包括常规细胞遗传学和荧光原位杂交试验（FISH）

年龄>40岁伴持续性不明原因的骨痛，多见于夜间或休息时，或出现其他典型症状，或无法解释的实验室检查异常（如血清蛋白或尿蛋白升高、高钙血症、肾功能不全或贫血），或x射线显示病理性骨折或溶解性病变，应怀疑多发性骨髓瘤。

实验室检查包括常规血液学检查、血清beta-2微球蛋白，尿和血清免疫和蛋白电泳，血清自由轻链。患者还应该接受骨骼检查，因为他们对骨病比 X 射线更敏感，所以无论是 PET-CT 扫描还是全身 MRI。除了常规的细胞遗传学和 FISH 研究外，还需要进行骨髓检查（综述见 [1, 2]）。

常规血液学检查包括血细胞计数和血生化检测。80%患者有贫血，常为正细胞正色素性贫血并呈缗钱样排列，即3～12个红细胞堆叠成线状。白细胞与血小板计数正常。血尿素氮、血肌酐、乳酸脱氢酶、beta-2微球蛋白和尿酸可能增高。阴离子间隙有时是降低的。大约有10%的患者在诊断时有高钙血症。

对血清样本和24小时尿液浓缩样本进行免疫和蛋白电泳以对尿M蛋白进行定量测定。大约有80%～90%的患者血清蛋白电泳可出现M蛋白。剩下的 10% 至 20% 中的大多数是仅具有游离单克隆轻链（Bence Jones 蛋白）的患者，可以使用尿蛋白和免疫电泳检测到该轻链。很少有患者患有IgM、IgD或IgE疾病。单克隆蛋白在一小部分患者的诊断中不明显；然而，在疾病的过程中，越来越多的患者有单克隆蛋白的证据。

免疫固定电泳可明确M蛋白的类型（IgG、IgA或不常见的IgD、 IgM或IgE），如果血清免疫电泳出现假阴性，常可检测到轻链蛋白；如果强烈怀疑多发性骨髓瘤，即使血清学检查是阴性，也应进行免疫固定电泳。

血清游离轻链分析，描述kappa和lambda比率或参与和未参与轻链之间的差异，有助于确认诊断，也可用于监测治疗效果并提供预后数据。

如果确诊或高度怀疑本病，则应行血清beta2-微球蛋白的检测，其和血清白蛋白均为国际分期系统的一部分以对患者进行分期(见表修订后的国际分期系统)。beta-2微球蛋白是所有细胞膜上的一种小蛋白。其浓度与肿瘤大小和肾功能不全的严重程度直接相关。

表格 多发性骨髓瘤的改良国际分期系统 表格

X射线包括骨骼检查（即，头骨、长骨、脊柱、骨盆和肋骨普通X射线检查）。80%病例有凿孔状溶骨性破坏或弥漫性骨质疏松。放射线核素骨扫描通常无助于诊断。全身MRI可提供更多的详细情况，如果患者出现特定区域的骨痛或神经症状，应行磁共振检查。PET-CT扫描可提供预后信息，并可以帮助确定患者是否存在孤立性浆细胞病或多发性骨髓瘤。

多发性骨髓瘤 图片 Image courtesy of Michael J.Joyce, MD, and Hakan Ilaslan, MD.

骨髓涂片和活检可发现成片或成簇的浆细胞；诊断骨髓瘤时要求这类细胞≥10%。 然而，骨髓受累是散在的；因此骨髓瘤患者的一些骨髓样本可能显示浆细胞比例<10%。骨髓中浆细胞数比例很少是正常的。浆细胞的形态与所合成的免疫球蛋白的种类无关。骨髓染色体检查（如，应用细胞遗传学方法，如FISH及免疫组化方法）可能揭示浆细胞中与生存差异相关的特定核型异常。

其他恶性肿瘤（如，转移性癌、淋巴瘤、白血病）和意义不明的单克隆丙种球蛋白血症的诊断和鉴别，通常需要多个标准。

骨髓克隆性浆细胞或浆细胞瘤。

血清和尿液中无M蛋白

器官损害（高钙血症、肾功能不全、贫血、骨骼损害）

不伴M蛋白的患者，诊断骨髓瘤的证据有本-周蛋白尿>200mg/24h或血清异常的游离轻链，溶骨性损害（排除转移性肿瘤或肉芽肿性疾病）以及骨髓中成片或成簇的浆细胞。