临床决策中的经济学分析

需要治疗的人数（NNT，number needed to treat）或者伤害是另外一种量化病人预后的方法。NNT在二分类的结果中（死亡，致残）是互为倒数的绝对数变化。因此，如果药物导致死亡率净减少了3％，意味着1/0.03 = 33.3患者需要治疗，以防止1例死亡。

该 伤害需要数 是相似的。所以，如果一个药物导致白细胞减少症的发生率为8％，那么1/0.08即12.5个病人使用这种药物会导致1个人伤害。措辞的另一种方式，每12.5个人接受治疗，有1人受到伤害。

比较死亡率和治疗轻度不良影响，NNT的针对性更加清晰。比较减少一个特定的发病率和更严重的不良反应时，它变得模糊。然而，从临床医生的角度来看，它是解释风险非常有用的工具：治疗对患者的利益比。

由于 NNT 来自绝对变化，而不是相对变化，因此它与特定患者在临床上更相关。例如，将死亡率从 2% 降低到 1% 的治疗将相对死亡率降低 50%，但绝对死亡率仅降低 1%。当表示为 1/0.01 的 NNT 时，这很容易看出 = 100 人接受治疗，以防止一人死亡。相对变化概念与假设检验（治疗有效的概念证明）相关，而不是与个体患者相关。