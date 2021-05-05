为了降低诊断的不确定性，减少患者风险以及医疗费用，临床医生面对种种冲突压力时，必须整合大量繁杂的临床资料。 他们需要决定应收集哪些信息、做哪些检查、如何对结果做出解释，整合这些信息得到诊断结论和采取何种治疗方法——这就是“临床决策”。

在评估患者时，临床医生必须回答以下问题：

病史和体格检查是否提示特定诊断？

是否有“危险信号”表明在确认诊断之前需要解决紧急医疗或社会问题？

是否应该进行测试或咨询？

大部分情况下，医生经常反射性地作出这样的决策；常运用识别疾病模式进行诊断，检查以及治疗基本根据既往的经验。例如：在流感高发的季节，一个既往健康的成年人近2天出现发热、严重肌痛、眼眶疼痛和剧烈咳嗽，很可能诊断为流感，而仅仅给予一些缓解症状的治疗。这种识别疾病模式操作起来容易，效率高，但是也容易出现错误，因为一些其他可能的诊断和治疗没有被认真、系统的考虑到。例如：一个患者有流感症状，同时血氧饱和度降低，很有可能患有COVID-19或细菌性肺炎，需要抗生素治疗。临床医生必须意识到可能引入诊断过程的潜在偏见（1)。

在一些更加复杂的病例中，结构化的、量化的分析方法更适合用于临床决策。即使识别疾病模式提供了最可能的诊断，运用分析型决策往往更能准确诊断并排除潜在的类似疾病。 分析型决策方法包括运用循证医学原理、临床指南以及各种不同的定量技术（例如，Bayes’定理）。