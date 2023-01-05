没有高质量的研究表明载脂蛋白能有效改善记忆力减退或治疗任何健康状况。

在一项名为 "麦迪逊记忆研究 "的随机研究中，218名年龄在40至91岁之间、自称有记忆问题的社区居住的成年人接受了阿朴树苷或相应的安慰剂90天的治疗。受试者参加了各种旨在评估记忆和学习的认知任务。总的来说，最初的结果和众多的事后分析都没有显示出分配给水母蛋白或安慰剂的组别有明显的差异。（1)。