水母蛋白 来源于水母，称为 维多利亚水母。 实验室制造的脱辅基水母蛋白是名为 Prevagen 的非处方药物补充剂的主要成分
(参见 膳食补充剂概述。)
声明
据说 水母蛋白 可以改善轻度与年龄相关的记忆丧失。
证据
没有高质量的研究表明载脂蛋白能有效改善记忆力减退或治疗任何健康状况。
在一项名为 "麦迪逊记忆研究 "的随机研究中，218名年龄在40至91岁之间、自称有记忆问题的社区居住的成年人接受了阿朴树苷或相应的安慰剂90天的治疗。受试者参加了各种旨在评估记忆和学习的认知任务。总的来说，最初的结果和众多的事后分析都没有显示出分配给水母蛋白或安慰剂的组别有明显的差异。（1)。
2017年，联邦贸易委员会（FTC）和纽约州总检察长指控膳食补充剂Prevagen的营销人员进行虚假和未经证实的索赔。（参见 FTC press release, January 9, 2017).联邦贸易委员会的投诉中讨论了麦迪逊记忆研究（2)。
不良反应
水母蛋白的副作用可能包括头痛、头晕和恶心、记忆力问题、睡眠困难和焦虑。总的来说，水母蛋白的安全性尚不清楚。
药物相互作用
与脱辅基水母蛋白发生严重药物相互作用的风险尚不清楚。
参考文献
1.Moran DL, Underwood MY, Gabourie TA, Lerner KC: Effects of a supplement containing apoaequorin on verbal learning in older adults in the community. Adv Mind Body Med 30(1):4-11, 2016.PMID: 26878676.
2.FTC v. Quincy Bioscience Holding Co., S.D.N.Y. at 29-29, 2017, (No. 1:17-cv-00124).