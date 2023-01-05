假马齿苋可以增加乙酰胆碱，因此可能会降低抗胆碱能药物的作用或增加增加乙酰胆碱的胆碱能药物（例如，青光眼或阿尔茨海默病药物）的副作用。

假马齿苋可能会增加甲状腺激素水平；因此，服用甲状腺激素药物的人不宜服用假马齿苋。

假马齿苋可能会改变由细胞色素 P450 系统代谢的药物的血液水平（例如，华法林、一些钙通道阻滞剂、抗癫痫药物）。

（参考表一些可能的膳食补充剂-药物相互作用。）