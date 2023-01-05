假马齿苋 (假马齿苋) 是一种多年生草本植物，通常生长在世界许多地区的湿地。这种植物也被称为 "婆罗米"、"印度菥蓂"、"水牛角 "和 "恩典的草药"。
(参见 膳食补充剂概述。)
声明
据称，假马齿苋可以改善或保持记忆力、学习保持力、集中力、注意力以及整体认知功能和表现。有些人服用假马齿苋帮助缓解或延缓阿尔茨海默病和注意力缺陷多动障碍（ADHD）的症状。
证据
没有高质量的研究证明假马齿苋对改善记忆或认知功能或治疗任何疾病有效。然而，一些小型研究值得注意。
一项针对印度60名医科学生的随机研究报告称，他们接受了150毫克的假马齿苋标准化提取物或相应的安慰剂的治疗，每天两次，为期6周，在记忆和认知功能测试方面有明显改善（1)。
在一项随机研究中，54名65岁或以上（平均年龄73.5岁）没有痴呆症临床症状的参与者接受了每天300毫克的假马齿苋或安慰剂治疗12周。使用假马齿苋治疗的病人在记忆测试中比使用安慰剂治疗的病人在基线上有明显的改善（2)。
在一项随机研究中，98名55岁以上的健康澳大利亚成年人接受了每天300毫克的假马齿苋或安慰剂治疗，为期12周。与安慰剂相比，假马齿苋 显着改善了语言学习、记忆获取和延迟回忆（3)。
不良反应
假马齿苋的常见副作用包括胃肠道不适、恶心和口干。
药物相互作用
假马齿苋可以增加乙酰胆碱，因此可能会降低抗胆碱能药物的作用或增加增加乙酰胆碱的胆碱能药物（例如，青光眼或阿尔茨海默病药物）的副作用。
假马齿苋可能会增加甲状腺激素水平；因此，服用甲状腺激素药物的人不宜服用假马齿苋。
假马齿苋可能会改变由细胞色素 P450 系统代谢的药物的血液水平（例如，华法林、一些钙通道阻滞剂、抗癫痫药物）。
（参考表一些可能的膳食补充剂-药物相互作用。）
参考文献
1.Kumar N, Abichandani LG, Thawani V, Gharpure KJ, Naidu MU, Venkat Ramana G: Efficacy of standardized extract of Bacopa monnieri (Bacognize®) on cognitive functions of medical students: a six-week, randomized placebo-controlled trial. Evid Based Complement Alternat Med 4103423, 2016.doi:10.1155/2016/4103423
2.Calabrese C, Gregory WL, Leo M, Kraemer D, Bone K, Oken B: Effects of a standardized Bacopa monnieri extract on cognitive performance, anxiety, and depression in the elderly: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. J Altern Complement Med 14(6):707-713, 2008.doi:10.1089/acm.2008.0018
3.Morgan A, Stevens J: Does Bacopa monnieri improve memory performance in older persons?Results of a randomized, placebo-controlled, double-blind trial. J Altern Complement Med 16(7):753-759, 2010.doi:10.1089/acm.2009.0342