脱氢表雄酮（DHEA）是肾上腺分泌的一种类固醇，是雌激素和雄激素的一个前体。在人体的作用与睾酮类似。DHEA也可由野生墨西哥山芋中含有的前体合成，这种形式是最常见的。但是，不建议补充野生山药，因机体无法将前体转化为脱氢表雄酮。
(参见 膳食补充剂概述。)
声明
据说DHEA补充剂可以提高情绪、精力、自我感觉和应激情况下的工作能力。据说它们还可以提高肌肉力量和运动表现，刺激免疫系统，加深夜间睡眠，降低胆固醇水平，减少体脂，增强肌肉，增加骨密度，缓解抑郁，逆转衰老，改善衰老皮肤的外观，改善阿尔茨海默病患者的脑功能，治疗接受辅助生殖的女性不孕，提高性欲，减轻系统性红斑狼疮的症状。处方DHEA胚珠或栓剂已被用于治疗阴道萎缩。
证据
DHEA的医学作用尚无充分证据支持此外，DHEA是因为它被分类为众多职业体育组织禁止的“激素原”。
DHEA水平随着年龄的增长自然降低，因此人们转向补充DHEA作为一种可能与年龄有关的疾病的解决方案。研究已经报道了正的和负的结果。更深入的研究是必要的，不仅关于衰老，也关乎有临床状况。
对 4 项 ≥ 55 岁女性和男性随机对照试验数据的分析发现，与安慰剂相比，每天补充 DHEA 导致女性腰椎和转子骨矿物质密度显著增加，但男性没有，尽管男性脂肪量显著降低 (1)。
2013荟萃分析表明，1353名老年男性数据显示，DHEA补充与减少脂肪量有关;然而，许多其它临床参数，包括脂质和血糖代谢，骨骼健康，性功能，或生活质量并没有影响 (2)。 在肾上腺皮质功能不全妇女进行类似的分析，并指出DHEA补充剂可能改善生活，改善抑郁症状的品质，而对焦虑和性功能没有影响 (3)。
2020年，一项针对853名受试者的15项随机对照试验的系统综述和荟萃分析报告称，与安慰剂相比，DHEA显著改善了抑郁症状。然而，作者指出，证据的质量不高，因为纳入的研究人口少，精神病诊断不同，而且结果有分歧。（4个)。
2006年对5项研究的系统回顾发现，几乎没有证据表明补充DHEA对未患痴呆症的中老年人的认知功能有有益影响（5)。
加拿大情绪和焦虑治疗网络 (CANMAT) 关于抑郁症补充和替代药物治疗的指南指出，DHEA 可被视为抑郁症的三线治疗 (6)。
不良反应
副作用未知。理论上存在男性乳房发育症、女性多毛症、痤疮、头痛、情绪变化以及前列腺癌、肝癌和乳腺癌刺激的风险。它可能降低高密度脂蛋白胆固醇，增加甘油三酯，并使多囊卵巢综合征（PCOS）恶化。有躁狂和癫痫的病例报告。
药物相互作用
DHEA可能增加服用抗凝血剂者的出血量。DHEA在服用抗抑郁药的人中引发了狂躁症。DHEA可拮抗他莫昔芬、芳香酶抑制剂（如阿那曲唑）和氟维司群的抗雌激素作用。DHEA可能增加苯二氮卓类药物三唑仑的浓度，并降低卡介苗（BCG）接种治疗结核病的效果。
(参考表一些可能的膳食补充剂-药物相互作用。）
参考文献
1.Jankowski CM, Wolfe P, Schmiege SJ, et al: Sex-specific effects of dehydroepiandrosterone (DHEA) on bone mineral density and body composition: a pooled analysis of four clinical trials.Clin Endocrinol (Oxf) 90(2): 293-300, 2019.doi: 10.1111/cen.13901
2.Corona G, Rastrelli G, Giagulli V, et al: Dehydroepiandrosterone supplementation in elderly men: a meta-analysis study of placebo controlled trials.J Clin Endocrinol Metab 98(9):3615-3626, 2013.doi: 10.1210/jc.2013-1358
3.Alkatib AA, Cosma M, Elamin MB, et al: A systematic review and meta-analysis of randomized placebo-controlled trials of DHEA treatment effects on quality of life in women with adrenal insufficiency.J Clin Endocrinol Metab 94(10):3676-3781, 2009.doi: 10.1210/jc.2009-0672
4.Peixoto C, José Grande A, Gomes Carrilho C, et al: Dehydroepiandrosterone for depressive symptoms: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials.J Neurosci Res 98(12):2510-2528, 2020.doi:10.1002/jnr.24721
5.Grimley Evans J, Malouf R, Huppert F, van Niekerk JK: Dehydroepiandrosterone (DHEA) supplementation for cognitive function in healthy elderly people. Cochrane Database Syst Rev 2006(4):CD006221, 2006.doi:10.1002/14651858.CD006221
6.Ravindran AV, Balneaves LG, Faulkner G, et al: Canadian network for mood and anxiety treatments (CANMAT) 2016 clinical guidelines for the management of adults with major depressive disorder: Section 5.Complementary and alternative medicine treatments.Can J Psychiatry 61(9): 576-587, 2016. doi: 10.1177/0706743716660290
更多信息
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National Institutes of Health (NIH), National Center for Complementary and Integrative Health: General information for patients about complementary health practices for menopausal symptoms