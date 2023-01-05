脱氢表雄酮（DHEA）

DHEA的医学作用尚无充分证据支持此外，DHEA是因为它被分类为众多职业体育组织禁止的“激素原”。

DHEA水平随着年龄的增长自然降低，因此人们转向补充DHEA作为一种可能与年龄有关的疾病的解决方案。研究已经报道了正的和负的结果。更深入的研究是必要的，不仅关于衰老，也关乎有临床状况。

对 4 项 ≥ 55 岁女性和男性随机对照试验数据的分析发现，与安慰剂相比，每天补充 DHEA 导致女性腰椎和转子骨矿物质密度显著增加，但男性没有，尽管男性脂肪量显著降低 (1)。

2013荟萃分析表明，1353名老年男性数据显示，DHEA补充与减少脂肪量有关;然而，许多其它临床参数，包括脂质和血糖代谢，骨骼健康，性功能，或生活质量并没有影响 (2)。 在肾上腺皮质功能不全妇女进行类似的分析，并指出DHEA补充剂可能改善生活，改善抑郁症状的品质，而对焦虑和性功能没有影响 (3)。

2020年，一项针对853名受试者的15项随机对照试验的系统综述和荟萃分析报告称，与安慰剂相比，DHEA显著改善了抑郁症状。然而，作者指出，证据的质量不高，因为纳入的研究人口少，精神病诊断不同，而且结果有分歧。（4个)。

2006年对5项研究的系统回顾发现，几乎没有证据表明补充DHEA对未患痴呆症的中老年人的认知功能有有益影响（5)。

加拿大情绪和焦虑治疗网络 (CANMAT) 关于抑郁症补充和替代药物治疗的指南指出，DHEA 可被视为抑郁症的三线治疗 (6)。