紫锥菊对普通感冒的预防和/或治疗作用的研究是不一致的。不一致最大的因素是植物制剂（包括不同的植物部分和种类）和最终的补充组合物的可变性。

2014年，Cochrane对24项研究（4631名参与者）进行了回顾，评估了多种用于预防或治疗感冒的紫锥菊产品。尽管事后汇总的预防研究表明相对危险度降低了10％至20％，但没有证据显示预防有任何益处。作者得出结论，某些产品的功效微弱 (1)。 2019 年对随机试验的系统评价和荟萃分析评估了紫锥菊对上呼吸道感染的预防、持续时间和安全性的影响。对预防有显著影响，但对症状持续时间没有影响，没有安全风险 (2)。 然而，局限性在于纳入研究的异质性。