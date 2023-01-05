紫锥菊，一种北美产的野花，含有一系列生物活性物质。
(参见 膳食补充剂概述。)
声明
紫锥菊据说可启动免疫系统。据说在感冒初期服用紫锥菊可缩短感冒症状的病程。设计良好的试验并未证明这一点。
局部使用的制剂被用于促进伤口愈合。
证据
不良反应
大多数不良反应是温和的和短暂的；它们包括头晕、疲劳、头痛和胃肠道症状。目前尚无其他不良反应。理论上，紫锥菊是自身免疫性疾病、多发性硬化症、艾滋病、结核病和器官移植患者的禁忌症，因为它可能刺激T细胞。过敏患者对豚草，菊花，万寿菊，雏菊，或相关的过敏原都是可能的发生过敏反应。
药物相互作用
紫锥菊可抑制细胞色素P-450酶并诱导一些酶；因此它可能与通过同样代谢通路的药物（如，合成代谢类固醇、唑类抗真菌药、甲氨蝶呤、依托泊苷和其他化疗药物）具有潜在的相互作用。
(参考表一些可能的膳食补充剂-药物相互作用。）
参考文献
1.Karsch-Volk M, Barrett B, Kiefer D, et al: Echinacea for preventing and treating the common cold.Cochrane Database Syst Rev (2) CD000530, 2014.doi: 10.1002/14651858.CD000530.pub3
2.David S, Cunningham R: Echinacea for the prevention and treatment of upper respiratory tract infections: a systematic review and meta-analysis.Complement Ther Med 44:18-26, 2019.doi: 10.1016/j.ctim.2019.03.011
更多信息
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National Institutes of Health (NIH), National Center for Complementary and Integrative Health: General information on the use of echinacea as a dietary supplement