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MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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紫锥菊

作者：Laura Shane-McWhorter, PharmD, University of Utah College of Pharmacy
已审核/已修订 1月 2023
看法 进行患者培训

紫锥菊，一种北美产的野花，含有一系列生物活性物质。

(参见 膳食补充剂概述。)

声明

紫锥菊据说可启动免疫系统。据说在感冒初期服用紫锥菊可缩短感冒症状的病程。设计良好的试验并未证明这一点。

局部使用的制剂被用于促进伤口愈合。

证据

紫锥菊对普通感冒的预防和/或治疗作用的研究是不一致的。不一致最大的因素是植物制剂（包括不同的植物部分和种类）和最终的补充组合物的可变性。

2014年，Cochrane对24项研究（4631名参与者）进行了回顾，评估了多种用于预防或治疗感冒的紫锥菊产品。尽管事后汇总的预防研究表明相对危险度降低了10％至20％，但没有证据显示预防有任何益处。作者得出结论，某些产品的功效微弱 (1)。 2019 年对随机试验的系统评价和荟萃分析评估了紫锥菊对上呼吸道感染的预防、持续时间和安全性的影响。对预防有显著影响，但对症状持续时间没有影响，没有安全风险 (2)。 然而，局限性在于纳入研究的异质性。

不良反应

大多数不良反应是温和的和短暂的；它们包括头晕、疲劳、头痛和胃肠道症状。目前尚无其他不良反应。理论上，紫锥菊是自身免疫性疾病、多发性硬化症、艾滋病、结核病和器官移植患者的禁忌症，因为它可能刺激T细胞。过敏患者对豚草，菊花，万寿菊，雏菊，或相关的过敏原都是可能的发生过敏反应。

药物相互作用

紫锥菊可抑制细胞色素P-450酶并诱导一些酶；因此它可能与通过同样代谢通路的药物（如，合成代谢类固醇、唑类抗真菌药、甲氨蝶呤、依托泊苷和其他化疗药物）具有潜在的相互作用。

(参考表一些可能的膳食补充剂-药物相互作用。）

参考文献

  1. 1.Karsch-Volk M, Barrett B, Kiefer D, et al: Echinacea for preventing and treating the common cold.Cochrane Database Syst Rev (2) CD000530, 2014.doi: 10.1002/14651858.CD000530.pub3

  2. 2.David S, Cunningham R: Echinacea for the prevention and treatment of upper respiratory tract infections: a systematic review and meta-analysis.Complement Ther Med 44:18-26, 2019.doi: 10.1016/j.ctim.2019.03.011

更多信息

以下英语资源可能会有用。 请注意，本手册对这些资源的内容不承担任何责任。

  1. National Institutes of Health (NIH), National Center for Complementary and Integrative Health: General information on the use of echinacea as a dietary supplement

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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