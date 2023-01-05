补充大蒜的有力证据，特别是AGE，可以降血压。2016 年的一项荟萃分析评估了 20 项试验（970 名受试者），其中研究持续时间为 2 至 24 周。各种大蒜制剂包括大蒜粉和AGE。平均收缩压和舒张压分别降低 5.1 毫米汞柱和 2.5 毫米汞柱 (1).2020年对12项随机对照试验（553名高血压受试者）进行的荟萃分析发现，收缩压平均下降8.3毫米汞柱，舒张压下降5.5毫米汞柱。（2)。

服用大蒜补充剂的降脂作用的结果相当不一致。2013年对 39 项随机对照研究（2298 名参与者）进行的荟萃分析发现，大蒜使总胆固醇降低 17 mg/dL（0.4 mmol/L）和 LDL（低密度脂蛋白）胆固醇降低 9 mg/dL（0.2 mmol/L） (3 ).

2015年对7项研究（513名受试者）进行的荟萃分析证实了大蒜在降低空腹血糖方面的功效 (4)。还需要其他研究来评估对糖化血红蛋白A1C的影响。

一项随机的安慰剂对照试验发现， 蒜 可以改善非酒精性脂肪肝患者的肝脏脂肪变性，其证据是超声检查结果的变化。大蒜还能显著降低体重和肝酶的含量（5)。

无论是摄入大蒜或服用大蒜补充剂的科学证据均表明对抵抗癌症作用有限或根本没有预防作用。2016年一项评估大蒜摄入量与结直肠癌发病率关系的系统回顾和荟萃分析未发现任何保护作用(6)。

体外研究表明大剂量食用大蒜具有普遍的抗菌效果。 (7)。在一项随机对照试验中，146名参与者接受了含有大蒜素的 蒜 补充剂或安慰剂治疗，每天一粒，持续 12 周。每天一粒，为期12周。在12周的研究中，接受 蒜 治疗的人的感冒次数明显少于安慰剂组（24次对65次，P < .001）。作者得出结论，含有大 蒜素 的补充剂可以防止普通感冒病毒的攻击（8)。

这些研究中的大部分缺乏关于补充剂和/或补充剂活性成分含量的具体描述，这部分内容对不同的结果又影响。