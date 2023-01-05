大蒜 （大蒜）球茎被提取并制成片剂，粉剂和油剂的形式;主要的活性成分是蒜素或S-烯丙基半胱氨酸，一种氨基酸副产物。大蒜也可生吃或煮熟后食用。因为捣碎使得活性成分被破坏和变得不稳定，因而在各种形式的大蒜中活性成分的量的变化很大。补充剂最好由活性化合物的量进行标准化。 陈蒜提取物（AGE），用至少20个月的大蒜提取制成，具有比大多数形式的大蒜更稳定的活性化合物。服用这种形式的大蒜补充剂明显对身体具有最大的益处和最少的副作用。
（参见膳食补充剂概述 和 National Institutes of Health (NIH): Garlic。)
声明
据说大蒜对几个心脏风险因素有有利的影响，包括降低血压和血清脂质和葡萄糖水平； 蒜 在体外能抑制血小板。据说大蒜还可以预防喉癌、胃癌、结肠直肠癌、子宫内膜癌和腺瘤性大肠息肉。大蒜也被认为可以预防普通感冒和治疗非酒精性脂肪性肝病（NAFLD）。
证据
补充大蒜的有力证据，特别是AGE，可以降血压。2016 年的一项荟萃分析评估了 20 项试验（970 名受试者），其中研究持续时间为 2 至 24 周。各种大蒜制剂包括大蒜粉和AGE。平均收缩压和舒张压分别降低 5.1 毫米汞柱和 2.5 毫米汞柱 (1).2020年对12项随机对照试验（553名高血压受试者）进行的荟萃分析发现，收缩压平均下降8.3毫米汞柱，舒张压下降5.5毫米汞柱。（2)。
服用大蒜补充剂的降脂作用的结果相当不一致。2013年对 39 项随机对照研究（2298 名参与者）进行的荟萃分析发现，大蒜使总胆固醇降低 17 mg/dL（0.4 mmol/L）和 LDL（低密度脂蛋白）胆固醇降低 9 mg/dL（0.2 mmol/L） (3 ).
2015年对7项研究（513名受试者）进行的荟萃分析证实了大蒜在降低空腹血糖方面的功效 (4)。还需要其他研究来评估对糖化血红蛋白A1C的影响。
一项随机的安慰剂对照试验发现， 蒜 可以改善非酒精性脂肪肝患者的肝脏脂肪变性，其证据是超声检查结果的变化。大蒜还能显著降低体重和肝酶的含量（5)。
无论是摄入大蒜或服用大蒜补充剂的科学证据均表明对抵抗癌症作用有限或根本没有预防作用。2016年一项评估大蒜摄入量与结直肠癌发病率关系的系统回顾和荟萃分析未发现任何保护作用(6)。
体外研究表明大剂量食用大蒜具有普遍的抗菌效果。 (7)。在一项随机对照试验中，146名参与者接受了含有大蒜素的 蒜 补充剂或安慰剂治疗，每天一粒，持续 12 周。每天一粒，为期12周。在12周的研究中，接受 蒜 治疗的人的感冒次数明显少于安慰剂组（24次对65次，P < .001）。作者得出结论，含有大 蒜素 的补充剂可以防止普通感冒病毒的攻击（8)。
这些研究中的大部分缺乏关于补充剂和/或补充剂活性成分含量的具体描述，这部分内容对不同的结果又影响。
不良反应
可能会出现呼吸和身体异味及恶心；大剂量可能导致口、食管和胃的烧灼感。
药物相互作用
理论上，易出血或服用降压药、抗血小板药或华法林的使用者为禁忌同时服用蒜。大蒜可以降低血清沙奎那维的水平。大蒜可能与降低血糖水平的药物相互作用，从而可能导致低血糖症。(参考表一些可能的膳食补充剂-药物相互作用。）
参考文献
1.Ried K: Garlic lowers blood pressure in hypertensive individuals, regulates serum cholesterol, and stimulates immunity: an updated meta-analysis and review.J Nutr 146(2):389S-396S, 2016.doi: 10.3945/jn.114.202192
2.Ried K: Garlic lowers blood pressure in hypertensive subjects, improves arterial stiffness and gut microbiota: a review and meta-analysis. Exp Ther Med 19(2):1472-1478, 2020.doi:10.3892/etm.2019.8374
3.Ried K, Toben C, Fakler P: Effect of garlic on serum lipids: an updated meta-analysis.Nutr Rev 71(5):282-299, 2013.doi: 10.1111/nure.12012
4.Hou LQ, Liu YH, Zhang YY: Garlic intake lowers fasting blood glucose: meta-analysis of randomized controlled trials.Asia Pac J Clin Nutr 24(4):575-582, 2015.doi: 10.6133/apjcn.2015.24.4.15
5.Soleimani D, Paknahad Z, Rouhani MH: Therapeutic effects of garlic on hepatic steatosis in nonalcoholic fatty liver disease patients: a randomized clinical trial. Diabetes Metab Syndr Obes 13:2389-2397, 2020.doi:10.2147/DMSO.S254555
6.Chiavarini M, Minelli L, Fabiani R: Garlic consumption and colorectal cancer risk in man: a systematic review and meta-analysis.Public Health Nutr 19(2):308-317, 2016.doi: 10.1017/S1368980015001263
7.Filocamo A, Nueno-Palop C, Bisignano C, et al: Effect of garlic powder on the growth of commensal bacteria from the gastrointestinal tract.Phytomedicine 19(8-9):707-711, 2012.doi: 10.1016/j.phymed.2012.02.018
8.Josling P: Preventing the common cold with a garlic supplement: a double-blind, placebo-controlled survey. Adv Ther 18(4):189-193, 2001.doi:10.1007/BF02850113
更多信息
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National Institutes of Health (NIH), National Center for Complementary and Integrative Health: General information on the use of garlic as a dietary supplement