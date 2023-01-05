银杏被认为是一个血管活性剂。根据2013年Cochrane系统评价，虽然间歇性跛行患者服用银杏叶制品也许能够比安慰剂治疗的患者走更远，但是这样的作用是相当小的。这次综述评价包括14项试验，共739人参加，其中11个试验（477人参加）将Ginkgo biloba银杏和安慰剂进行了比较 (1)。

较早的研究结果显示，银杏能暂时性地稳定轻中度智障患者的精神和社会适应能力。然而，最近的大型临床试验表明，银杏补充物（EGB 761）并没有延缓老年人痴呆和阿尔茨海默病的发生和发展。 (2-4)。 2017 年对具有低至中等证据的银杏的 12 项系统评价（59 项随机对照试验）的概述报告说，当以高于 200 毫克的日剂量使用且持续 5 个月以上时，用于治疗痴呆症、认知能力、日常生活活动和临床整体印象得到改善 (5)需要进一步研究这种补充剂在痴呆中的临床应用。

2013年Cochrane评价 (6) 有2个研究表明银杏在减缓年龄相关性黄斑变性进展中的潜在作用。 这两项研究均对一个标准的银杏提取物和安慰剂进行了比较，其中119人使用了6个月的补充剂。未来长时间大规模的试验对于声明的提出是必要的。

较早的证据表明，银杏可以缓解耳鸣，但是一项针对4项研究（1543名受试者）的Cochrane综述显示，银杏对以耳鸣为主要疾病的患者没有帮助(7)。 银杏预防急性高山病的系统评价和荟萃分析发现了有益趋势，但数据不足以证明显著的预防效果 (8)。 新出现的证据报告了银杏治疗 2 型糖尿病的益处。银杏与二甲双胍联合用药可显著降低空腹血糖和血红蛋白A1C (9)。