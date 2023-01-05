人参是一类植物。用做膳食补充剂的人参来自于美洲人参（(西洋参）或者亚洲人参（西洋参）。西伯利亚参（刺五加 [Eleutherococcus senticosus]）是不同的品种，不含有前两种参中含有的活性成分。

人参可以直接服用，也可以晒干、榨汁、制成溶液、胶囊、片剂、苏打水和茶，或者用作化妆品。西洋参有效成分是人参皂甙（皂苷类）。在亚洲人参有效成分人参皂甙是（三萜苷）。

由于许多人参制品中仅含有少量或几乎检测不到的活性成分。极少数情况下，一些产自亚洲的人参制品有意地掺入可引起呕吐的曼陀罗根或加入某些药物如苯基丁氮酮或氨基比林。这些药物由于有显著的副作用在美国市场已被禁售。

(参见 膳食补充剂概述。）

声明 人参被认为可以增强体力（包括性能力）和脑力，还有调适效果（如提高精力，抵御压力和衰老引起的不良影响）。其他的作用包括降低血浆葡萄糖水平；提高高密度脂蛋白（HDL）、血红蛋白和总蛋白水平；激活免疫系统；并具有抗癌、强心、内分泌中枢神经系统和雌激素效应。另一种说法是可能对免疫功能有益的影响。

证据 对人参的研究显示出不同的效果和局限性，包括以下内容： 免疫功能的增强 通过调节炎症细胞因子 (1)

抗癌效果 (2)

降低血糖水平 (3)

提高认知功能(4)

疲劳 (5) 对5项研究（747名受试者）的系统评价发现，没有证据表明人参能降低感冒的发病率或严重程度，但人参确实缩短了感冒持续时间 (6)。 一项2010Cochrane评估对9 个随机，双盲，安慰剂对照试验中使用人参补充剂对改善健康参与者（8个试验）和那些年龄相关记忆力衰退者（1个试验） 认知功能改善功效和副作用进行评估(4)。 分析发现用人参补无严重不良事件，但对健康受试者或诊断为老年痴呆症的人增强认知功能没有令人信服的证据。一项韩国纵向研究发现，人参摄入量 > 5 年可能有益于社区老年人的认知 (7)。 2021年Cochrane对人参改善勃起功能的系统回顾包括9项研究（587名参与者），将人参的效果与安慰剂进行比较。审查发现，与安慰剂相比，人参对勃起功能的影响可能微乎其微（8)。 需要大规模的试验以评估人参的有效性。另外，在补充剂中的化合物的进一步的评价是必要的，以确定起到观察到的有益效果的成分。可能会有不同的效果，这取决于使用的补充剂是西洋参还是三七，有时在临床研究中会使用人参组合。没有证据支持与人参相关的其他保健功能。

不良反应 可出现焦虑和兴奋，经过最初的数天就会减退。可能引起注意力减退，异常的血糖降低（导致低血糖）。因为人参有雌激素样作用，孕期和哺乳期妇女不能服用人参，儿童也不能服用。偶尔还有更严重的副作用的报道，如哮喘发作、血压升高、心悸、绝经后妇女阴道流血等。很多人不喜欢人参的味道。