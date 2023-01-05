白毛茛可能与华法林相互作用，且黄连素可能增强肝素的抗凝作用。此外，小檗碱抑制 CYP 450 同工酶，并可能增加咪唑安定、奥美拉唑、右美沙芬、氯沙坦、他克莫司和咖啡因等药物的血清浓度 (8)。

北美黄连可能会增加环孢菌素的水平。北美黄连会降低二甲双胍的血液水平，可能会阻碍服用二甲双胍的 2 型糖尿病患者的血糖控制。黄连中的黄连素还可能增加降糖药的降糖作用。

(参考表一些可能的膳食补充剂-药物相互作用。）