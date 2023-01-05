圣罗勒被认为是一种适应原，这意味着它被认为可以帮助身体应对压力并恢复正常功能。圣罗勒是用来

缓解焦虑和压力

降低糖尿病患者的血糖

降低胆固醇水平

提供细菌和病毒感染防护

促进伤口愈合

减少炎症

圣罗勒对大多数人来说似乎是安全的，当口服长达8周。服用圣罗勒超过8周的安全性尚未得到研究。