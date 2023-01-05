看法 进行患者培训
圣罗勒 (细花罗勒)，，也被称为图尔西，是一种多年生植物，原产于印度次大陆。它与广泛用于烹饪的甜罗勒植物密切相关。
(参见 膳食补充剂概述。）
声明
圣罗勒被认为是一种适应原，这意味着它被认为可以帮助身体应对压力并恢复正常功能。圣罗勒是用来
缓解焦虑和压力
降低糖尿病患者的血糖
降低胆固醇水平
提供细菌和病毒感染防护
促进伤口愈合
减少炎症
圣罗勒对大多数人来说似乎是安全的，当口服长达8周。服用圣罗勒超过8周的安全性尚未得到研究。
证据
没有高质量的人的研究表明，圣罗勒对治疗任何健康状况都是有效的。小型研究显示，空腹和餐后血糖有所改善，并有一些证据表明2型糖尿病患者的血红蛋白A1C有所降低。
不良反应
圣罗勒可能会产生相关不良反应如恶心或腹泻等
怀孕或试图怀孕的妇女服用圣罗勒可能不安全。在动物研究中，大剂量的圣罗勒减少了受精卵附着在子宫上的机会，而且怀孕会持续到足月。这些影响是否发生在人类身上尚不清楚。圣罗勒对母乳喂养婴儿的妇女的安全性尚未研究。
圣罗勒可能会降低甲状腺激素的水平，使甲状腺功能减退症恶化。
圣罗勒可能会增加手术期间和手术后出血的风险，因为它可能会减缓血液凝固的速度。
药物相互作用
圣罗勒可能会降低甲状腺激素药物的疗效。
圣罗勒减缓血液凝固的作用可能会增加服用抗血小板或抗凝血药物的人的出血风险。根据动物数据，神圣的罗勒也可能增强巴比妥类药物的镇静作用。
(参考表一些可能的膳食补充剂-药物相互作用。）