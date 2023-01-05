静脉注射维生素治疗（Myers'Cocktail）。

据称，静脉注射维生素疗法最适用于那些因吃不饱食物或因疾病而无法吸收营养物质的人，无法获得足够的维生素和矿物质（2)。

一些倡导者声称，即使没有维生素（或矿物质）缺乏的人，静脉注射维生素疗法也能提高健康水平。提供迈尔斯鸡尾酒和其他高剂量静脉注射维生素制剂的诊所和公司声称，这些输液可以起到以下作用：