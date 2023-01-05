静脉注射维生素治疗（Myers'Cocktail）。

静脉（IV）维生素治疗（也称为静脉微量营养素治疗和水化治疗）有利于快速、高血药浓度的维生素。
迈尔斯鸡尾酒是补充和替代医学提供者中流行的静脉注射维生素治疗配方（1)。迈尔斯的配方包括高剂量的B族维生素、维生素C、矿物质（镁和钙）、羟钴胺、吡哆醇和脱泛醇，与无菌水混合。另一种含有硫胺、叶酸、镁和多种维生素的静脉治疗也被称为 "香蕉袋"。它已被用于常规临床护理，治疗怀疑营养不良的病人，如那些长期摄入大量酒精的人。
(参见 膳食补充剂概述。）
声明
据称，静脉注射维生素疗法最适用于那些因吃不饱食物或因疾病而无法吸收营养物质的人，无法获得足够的维生素和矿物质（2)。
一些倡导者声称，即使没有维生素（或矿物质）缺乏的人，静脉注射维生素疗法也能提高健康水平。提供迈尔斯鸡尾酒和其他高剂量静脉注射维生素制剂的诊所和公司声称，这些输液可以起到以下作用：
剧烈运动或过量饮酒后的脱水现象
增强免疫系统
增加能量水平并减少疲劳
缓解压力、焦虑和抑郁
破坏或排除体内毒素
让皮肤更健康
治疗哮喘、过敏、慢性鼻窦炎、高血压、纤维肌痛、糖尿病、心脏病、急性肌肉痉挛和帕金森病。
治疗偏头痛和紧张性头痛
证据
没有足够的科学证据表明静脉注射维生素疗法具有上述任何有益作用，或对治疗任何疾病有效（3, 4)。
2018年，美国联邦贸易委员会（FTC）指控一家营销和销售迈尔斯鸡尾酒和其他静脉注射维生素和矿物质的公司对这些输液治疗癌症、多发性硬化症、糖尿病、纤维肌痛和心力衰竭等疾病的能力做出 "欺骗性和无根据的健康声明"。联邦贸易委员会认为，这些健康治疗和疗效声称是虚假的，或没有合格和可靠的科学证据支持。（见 联邦贸易委员会案件和诉讼)。
不良反应
对于血液中镁或钾水平异常的人，输注含有镁或钾（不太常见）的药物会导致心律失常或肌肉无力。
如果输液速度过快，会降低血压（可能是由于镁的作用），这可能导致头晕和昏厥。然而，有些人的血压可能会逐渐升高。
据报道，其他不良反应包括抑郁、失眠和胃部不适。
尚未对孕妇和哺乳期妇女静脉注射维生素治疗的安全性进行研究。
药物相互作用
哪些药物与静脉注射维生素治疗相互作用取决于注入哪些维生素和矿物质及其剂量。以下是几个互动的例子：
静脉注射维生素 B6 可导致对刺激造血的药物（例如促红细胞生成素、阿法依泊汀和阿法达贝泊汀）的反应更差。
镁可能与抗高血压药物相互作用，导致低血压。
头孢曲松可以与血液中注入的钙结合在一起，这种结合可能会损害肾脏、肺部或胆囊。
参考文献
1.Gaby AR: Intravenous nutrient therapy: the "Myers' cocktail". Altern Med Rev 7(5):389-403, 2002.
2.Wells C, Butcher R, McCormack S: Intravenous multivitamin therapy use in hospital or outpatient settings: a review of clinical effectiveness and guidelines.Ottawa (ON): Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health; October 15, 2020.
3.Ali A, Njike VY, Northrup V, et al: Intravenous micronutrient therapy (Myers' Cocktail) for fibromyalgia: a placebo-controlled pilot study. J Altern Complement Med 15(3):247-257, 2009.doi:10.1089/acm.2008.0410
4.Flannery AH, Adkins DA, Cook AM: Unpeeling the evidence for the banana bag: evidence-based recommendations for the management of alcohol-associated vitamin and electrolyte deficiencies in the ICU. Crit Care Med 44(8):1545-1552, 2016.doi:10.1097/CCM.0000000000001659