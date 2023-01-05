灵芝（灵芝) 是一种真菌，在中国、日本、韩国和其他亚洲国家的传统医疗系统中被使用。灵芝补充剂有胶囊、片剂、提取物、粉末和茶剂。

(参见 膳食补充剂概述。）

声明 据说灵芝可以治疗胆固醇水平升高或其他高脂血症。据说它们还能提高免疫系统，增加力量和耐力，治疗癌症，并治疗男性的下尿路症状。

证据 2016年Cochrane对使用灵芝治疗癌症的系统回顾包括5项随机对照试验（373名受试者）。分析发现，在化疗/放疗的同时接受灵芝治疗的病人，与那些单独接受化疗/放疗的病人相比，治疗后的肿瘤消退程度更大，生活质量也得到了改善。单独使用灵芝治疗并没有显示出好处。没有生存获益的证据（1)。

不良反应 已有关于恶心、失眠、肝脏毒性、厌食和慢性腹泻的报道。

药物相互作用 灵芝可能会增加使用抗血小板和抗凝血药物治疗的病人的出血风险。它还可能与抗高血压药一起产生低血压，与抗高血糖药一起产生附加性低血糖症。