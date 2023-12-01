顺势疗法在17世纪晚期从德国发展起来，它建立在以毒攻毒（相似法则）的原理上的医学体系。如果一种物质在大剂量时可以产生某些症状，那么在微量剂量使用时，它可以治疗这些症状。这种微量剂量被认为可以促进机体的康复。
治疗基于患者的独特特征，包括生活方式、症状和一般健康状况。顺势疗法的目的是恢复身体能量的流动；它不基于化学或生理学原理。
顺势疗法所使用的药物均从自然存在的物质中分离得到，如植物提取物和矿物。极低浓度的药物则以一种特殊的方式制备。顺势疗法的药物越被稀释，它的疗效被视为越强。许多溶液被稀释到无法测量任何活性成分的存在。例如，30C按照1比100的30个系列稀释，产生的1×10的最终稀释60。
顺势疗法产品可在柜台或顺势疗法供应商那里获得。
(参见综合、补充和替代医学概述。)
顺势疗法的调控
与植物及膳食补充剂不同的是，顺势疗法配方被FDA作为药物进行监管。仅有FDA批准的顺势疗法可以制造。因为稀释后活性成分过少，所以检测在稀释前进行。
美国食品药物管理局免除了存在其他药物几个要求顺势疗法：
每种活性成分的识别和强度在分配前不必用实验室证实。
顺势疗法产品的生产者不需提供功效证据。
顺势疗法配方暂时豁免酒精用量限制（常用作稀释液）。
但标签必须列出以下内容：
制造商
“顺势疗法”术语
至少一种适应征
使用安全说明
活性成分及稀释程度，除特别豁免外
顺势疗法的证据
顺势疗法的两个基本原则是“以毒攻毒”，稀释药物使制剂更有效。一种制剂被稀释得如此之多，以至于它没有活性成分，具有不是安慰剂的其他生理效应的制剂，在生物学上和化学上是不合理的。然而，一些顺势疗法制剂确实含有足以具有生理影响浓度的活性成分（如，Zicam，其中包含达到检测量的锌）。
顺势疗法对于各种障碍的功效已被广泛研究。2010年的系统评价分析发现，顺势疗法并不比安慰剂的迹象更有效，就像英国下议院科学技术委员会众议院之后的系统评价和顺势疗法（2010年）的荟萃分析一样 (1,2)。澳大利亚政府的顺势疗法临床证据的广泛分析（2013年）发现，对于61种适应症，有缺乏疗效顺势疗法的证据，而另外7种适应症，表明，没有高质量的证据(3)。随后的审查也得出了类似的结论，即缺乏已证实的疗效，以及数据质量低 (4)。
顺势疗法因其温和的作用和低毒性的可能性而正在继续探索。在一些缺乏明显有益的常规药物策略的临床情况下，包括纤维肌痛，根据潜在症状缓解和无危害的小型研究数据，可以考虑顺势疗法(5, 6)。
顺势疗法的使用
顺势疗法在欧洲和印度常用，主要是因为有很长的使用历史，结果导致在实践中已成为文化的一部分。
顺势疗法已被用于治疗各种疾病，如过敏、鼻炎和呼吸道症状、消化问题、肌肉骨骼疼痛和眩晕。
可能出现的不良反应
顺势疗法耐受性良好，并具有很少的风险；发生过敏或中毒反应罕见。
其他研究试图比较顺势疗法和传统医学的不良反应，但需要额外的高质量研究来标准化报告和风险评估（7）。临床医生不应认为患者服用的顺势疗法配方没有生物活性，因此没有副作用。此外，某些顺势疗法包含可具有生理作用的其它活性成分。无论患者采用顺势疗法是否可能不清楚，患者常把膳食补充剂错误地描述为顺势疗法。此外，许多药用植物经过特定的制药工序后，被FDA允许注册及标注为顺势疗法。
经验与提示
参考文献
1.Ernst E: Homeopathy: what does the "best" evidence tell us?Med J Aust192(8):458–60, 2010.doi:10.5694/j.1326-5377.2010.tb03585.x
2.United Kingdom's House of Commons Science and Technology Committee: Homeopathy, 2010.访问时间：2023 年 10 月。
3.National Health and Medical Research Council: Effectiveness of homeopathy for clinical conditions: evaluation of the evidence.访问时间：2023 年 10 月。
4.Mathie RT, Fok YYY, Viksveen P, et al: Systematic review and meta-analysis of randomised, other-than-placebo controlled, trials of non-individualised homeopathic treatment.Homeopathy 108(2):88-101, 2019.doi: 10.1055/s-0038-1677481
5.Boehm K, Raak C, Cramer H, et al: Homeopathy in the treatment of fibromyalgia—a comprehensive literature-review and meta-analysis.Complement Ther Med 22(4):731-42, 2014.doi: 10.1016/j.ctim.2014.06.005
6.Bell IR, Lewis DA 2nd, Brooks AJ, et al: Improved clinical status in fibromyalgia patients treated with individualized homeopathic remedies versus placebo.Rheumatology (Oxford) 43(5):577–582, 2004.doi: 10.1093/rheumatology/keh111
7.Stub T, Kristoffersen AE, Overvåg G, et al: Adverse effects in homeopathy.A systematic review and meta-analysis of observational studies. Explore (NY) 18(1):114-128, 2022.doi:10.1016/j.explore.2020.11.008