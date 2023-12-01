顺势疗法在17世纪晚期从德国发展起来，它建立在以毒攻毒（相似法则）的原理上的医学体系。如果一种物质在大剂量时可以产生某些症状，那么在微量剂量使用时，它可以治疗这些症状。这种微量剂量被认为可以促进机体的康复。

治疗基于患者的独特特征，包括生活方式、症状和一般健康状况。顺势疗法的目的是恢复身体能量的流动；它不基于化学或生理学原理。

顺势疗法所使用的药物均从自然存在的物质中分离得到，如植物提取物和矿物。极低浓度的药物则以一种特殊的方式制备。顺势疗法的药物越被稀释，它的疗效被视为越强。许多溶液被稀释到无法测量任何活性成分的存在。例如，30C按照1比100的30个系列稀释，产生的1×10的最终稀释60。

顺势疗法产品可在柜台或顺势疗法供应商那里获得。

(参见综合、补充和替代医学概述。)

顺势疗法的调控 与植物及膳食补充剂不同的是，顺势疗法配方被FDA作为药物进行监管。仅有FDA批准的顺势疗法可以制造。因为稀释后活性成分过少，所以检测在稀释前进行。 美国食品药物管理局免除了存在其他药物几个要求顺势疗法： 每种活性成分的识别和强度在分配前不必用实验室证实。

顺势疗法产品的生产者不需提供功效证据。

顺势疗法配方暂时豁免酒精用量限制（常用作稀释液）。 但标签必须列出以下内容： 制造商

“顺势疗法”术语

至少一种适应征

使用安全说明

活性成分及稀释程度，除特别豁免外

顺势疗法的证据 顺势疗法的两个基本原则是“以毒攻毒”，稀释药物使制剂更有效。一种制剂被稀释得如此之多，以至于它没有活性成分，具有不是安慰剂的其他生理效应的制剂，在生物学上和化学上是不合理的。然而，一些顺势疗法制剂确实含有足以具有生理影响浓度的活性成分（如，Zicam，其中包含达到检测量的锌）。 顺势疗法对于各种障碍的功效已被广泛研究。2010年的系统评价分析发现，顺势疗法并不比安慰剂的迹象更有效，就像英国下议院科学技术委员会众议院之后的系统评价和顺势疗法（2010年）的荟萃分析一样 (1,2)。澳大利亚政府的顺势疗法临床证据的广泛分析（2013年）发现，对于61种适应症，有缺乏疗效顺势疗法的证据，而另外7种适应症，表明，没有高质量的证据(3)。随后的审查也得出了类似的结论，即缺乏已证实的疗效，以及数据质量低 (4)。 顺势疗法因其温和的作用和低毒性的可能性而正在继续探索。在一些缺乏明显有益的常规药物策略的临床情况下，包括纤维肌痛，根据潜在症状缓解和无危害的小型研究数据，可以考虑顺势疗法(5, 6)。

顺势疗法的使用 顺势疗法在欧洲和印度常用，主要是因为有很长的使用历史，结果导致在实践中已成为文化的一部分。 顺势疗法已被用于治疗各种疾病，如过敏、鼻炎和呼吸道症状、消化问题、肌肉骨骼疼痛和眩晕。