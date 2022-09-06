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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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马蹄内翻足和其他足部缺陷

作者：Simeon A. Boyadjiev Boyd, MD, University of California, Davis
已审核/已修订 9月 2022
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    马蹄内翻足（马蹄内翻足）是脚和踝关节扭转变形或位置改变的一种出生缺陷。

    出生缺陷也称先天异常，指孩子出生前就发生的身体异常。“先天”是指“出生时存在”。（另请参见面部、骨骼、关节和肌肉的出生缺陷简介。）

    常见的马蹄内翻足是后足跟和踝关节向下向内翻转，使前脚掌向内扭曲。有时脚仅仅因为在子宫处于一个异常位置而显得畸形（胎位性马蹄内翻足）。相反，真正的马蹄内翻足是足部的结构异常，这是一种真正的畸形（在子宫中发生的婴儿发育异常）。有真正马蹄内翻足时，腿或脚的骨骼或者小腿的肌肉经常发育不良。

    马蹄内翻足的常见类型

    胎位性马蹄内翻足可以用石膏模子使关节制动，以及用物理治疗伸展脚和踝关节来纠正。早期制动治疗对真正的马蹄内翻足有益，但是还需要做手术，手术经常是复杂的。

    拉尔森综合征是一种儿童出生时患有马蹄内翻足、髋、膝和肘脱位的疾病。

    其他足部缺陷包括内收跖、内翻跖、仰趾外翻足和扁平足。

    足内翻（马蹄内翻足）
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    这张照片显示左脚未矫正的足内翻患者。
    MIKE DEVLIN／科学图片库

    内收跖

    在内收跖中，脚向内弯曲。足和踝关节的活动度受限。

    跖内收的治疗取决于脚畸形和制动的严重程度。大多数轻度病例会在孩子出生后的第一年自发好转。严重病例需要矫正鞋或夹板。少数患儿需要动手术。

    内收跖
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    在内收跖中，脚向内弯曲。
    © Springer Science+Business Media

    内翻跖

    在内翻跖中，足底表面向内弯曲，从而使足弓抬高。这种缺陷通常是由于在子宫内的位置引起，通常在出生后无法消退，可能需要矫正石膏。

    内翻跖
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    在内翻跖中，足底表面向内弯曲，从而使足弓抬高。
    © Springer Science+Business Media

    仰趾外翻足

    在仰趾外翻足中，脚呈平足或圆形状，并且向后弯曲，脚跟向外。

    通常用石膏或矫正支具进行早期治疗可取得成功。

    仰趾外翻足
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    在仰趾外翻足中，足跟向外转动。
    © Springer Science+Business Media

    扁平足（平足）

    在扁平足中，足中部的正常足弓显得扁平。直至大约3岁，所有儿童的脚都呈扁平，然后足弓开始发育。扁平足有两个主要类型：

    • 柔性扁平足

    • 跗骨联合

    柔软性扁平足中，由于脚的足弓异常灵活，因此脚保持平足状。柔性扁平足通常无需治疗。但是，如果年龄较大的孩子脚有疼痛或痉挛，则可能需要穿矫正鞋。

    跗骨联合中，脚被固定在扁平位置。跗骨联合可以是先天性缺陷，也可由外伤或是长期肿胀引起。跗骨联合的治疗还包括石膏。有时，手术分离僵直足关节，使其恢复活动能力。

    扁平足（平底足）
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    在扁平足中，足中部的正常足弓显得扁平。
    P. MARAZZI 博士／科学图片库
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    版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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