马蹄内翻足和其他足部缺陷

马蹄内翻足（马蹄内翻足）是脚和踝关节扭转变形或位置改变的一种出生缺陷。

出生缺陷也称先天异常，指孩子出生前就发生的身体异常。“先天”是指“出生时存在”。（另请参见面部、骨骼、关节和肌肉的出生缺陷简介。）

常见的马蹄内翻足是后足跟和踝关节向下向内翻转，使前脚掌向内扭曲。有时脚仅仅因为在子宫处于一个异常位置而显得畸形（胎位性马蹄内翻足）。相反，真正的马蹄内翻足是足部的结构异常，这是一种真正的畸形（在子宫中发生的婴儿发育异常）。有真正马蹄内翻足时，腿或脚的骨骼或者小腿的肌肉经常发育不良。

马蹄内翻足的常见类型

胎位性马蹄内翻足可以用石膏模子使关节制动，以及用物理治疗伸展脚和踝关节来纠正。早期制动治疗对真正的马蹄内翻足有益，但是还需要做手术，手术经常是复杂的。

拉尔森综合征是一种儿童出生时患有马蹄内翻足、髋、膝和肘脱位的疾病。

其他足部缺陷包括内收跖、内翻跖、仰趾外翻足和扁平足。

足内翻（马蹄内翻足） 隐藏详情 这张照片显示左脚未矫正的足内翻患者。 MIKE DEVLIN／科学图片库

内收跖 在内收跖中，脚向内弯曲。足和踝关节的活动度受限。 跖内收的治疗取决于脚畸形和制动的严重程度。大多数轻度病例会在孩子出生后的第一年自发好转。严重病例需要矫正鞋或夹板。少数患儿需要动手术。 内收跖 隐藏详情 在内收跖中，脚向内弯曲。 © Springer Science+Business Media

内翻跖 在内翻跖中，足底表面向内弯曲，从而使足弓抬高。这种缺陷通常是由于在子宫内的位置引起，通常在出生后无法消退，可能需要矫正石膏。 内翻跖 隐藏详情 在内翻跖中，足底表面向内弯曲，从而使足弓抬高。 © Springer Science+Business Media

仰趾外翻足 在仰趾外翻足中，脚呈平足或圆形状，并且向后弯曲，脚跟向外。 通常用石膏或矫正支具进行早期治疗可取得成功。 仰趾外翻足 隐藏详情 在仰趾外翻足中，足跟向外转动。 © Springer Science+Business Media