先天性斜颈是一种出生缺陷，在出生时或出生后不久头会倾斜。

出生缺陷也称先天异常，指孩子出生前就发生的身体异常。“先天”是指“出生时存在”。（另请参见面部、骨骼、关节和肌肉的出生缺陷简介。）

先天性斜颈最常见的原因是

分娩过程中婴儿颈部损伤

这可能损伤颈部肌肉和/或导致颈部肌肉中血液积聚（血肿）。这会导致颈部组织异常增厚（纤维化）和颈部肌肉僵硬（挛缩）。在极少数情况下，脊柱骨（椎骨）在出生时骨折或脱位。

出生后最初几天或几周内发生的其他导致斜颈的原因包括先天性脊柱异常，例如

克利佩尔-费尔综合征（颈椎融合、短颈、发际线低）

寰枕融合（第一椎骨与颅骨底部的融合）

先天性斜颈的诊断 医师的评估

通常行X线检查 为诊断缺陷，医生进行体格检查。他们还会进行影像学检查，例如颈部和肩部骨骼的 X 光片，以寻找问题。