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先天性斜颈是一种出生缺陷，在出生时或出生后不久头会倾斜。
出生缺陷也称先天异常，指孩子出生前就发生的身体异常。“先天”是指“出生时存在”。（另请参见面部、骨骼、关节和肌肉的出生缺陷简介。）
先天性斜颈最常见的原因是
分娩过程中婴儿颈部损伤
这可能损伤颈部肌肉和/或导致颈部肌肉中血液积聚（血肿）。这会导致颈部组织异常增厚（纤维化）和颈部肌肉僵硬（挛缩）。在极少数情况下，脊柱骨（椎骨）在出生时骨折或脱位。
出生后最初几天或几周内发生的其他导致斜颈的原因包括先天性脊柱异常，例如
克利佩尔-费尔综合征（颈椎融合、短颈、发际线低）
寰枕融合（第一椎骨与颅骨底部的融合）
先天性斜颈的诊断
医师的评估
通常行X线检查
为诊断缺陷，医生进行体格检查。他们还会进行影像学检查，例如颈部和肩部骨骼的 X 光片，以寻找问题。
先天性斜颈的治疗
取决于病因
旋转头部并拉伸颈部
有时注射肉毒毒素
治疗由颈部肌肉损伤引起的斜颈包括旋转头部和拉伸颈部。当斜颈很难治疗时，医生会向僵硬的颈部肌肉注射肉毒杆菌毒素。注射可放松僵硬的肌肉。
损伤和椎骨异常可能需要通过手术稳定。
由于先天性斜颈形成可能与异常基因有关，因此受影响家庭如果进行遗传咨询可能会从中受益。