由于空气、水和土壤被污染，例如被重金属（如铅、镉和汞）或 PCBs（多氯联苯）污染，食物也有可能被污染。PCBs 曾经被用来作为制冷剂，应用于许多其他产品中，而现在也出现于许多地方的空气、土壤和水中。

食品可受到杀虫剂或包装材料的污染，也可在烹调或加工的过程中受到污染。此外，环境中所谓的内分泌干扰性化学物质（如有些杀虫剂、石化产品和工业溶剂）会影响人体的内分泌系统并改变激素水平，导致性器官、免疫功能、神经系统功能和生长发育出现变化，甚至引起某些癌症；这类物质也可能诱发肥胖。

食物也可能会受到动物所用药物（如抗生素和生长激素）的污染。

由于无法以不破坏食物的方式完全消除污染物，因此少量污染物有时可能出现在食物中。常见的污染物包括：

杀虫剂

重金属

硝酸盐（存在于绿叶蔬菜中）

由真菌（坚果和牛奶中）产生的黄曲霉素

促生长激素（在奶制品和肉类中）

污染物水平不足以导致人体患病或其他问题，则被认为是安全的。但是，判定小量的污染物是否会产生问题是十分困难的。因此，安全量通常是根据一般协定，而不是严格的证据确定的。虽然极微量的污染物并不会有问题，但长期少量摄入某些污染物是否有问题仍不清楚。

食物中可能含有极少量无法去除的动物毛发、粪便和昆虫。