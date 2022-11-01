维生素 E 中毒症较为罕见，但大剂量服用偶尔可引起出血、肌无力、疲劳、恶心和腹泻的风险。

维生素 E 中毒症引起的最大风险是出血。

诊断依据是患者的症状。

如果需要，停用维生素 E 补充剂并服用维生素 K 可缓解症状。

维生素 E（生育酚）是一种抗氧化剂：它可保护细胞免受自由基损伤，自由基是正常细胞活动的代谢产物，其参与细胞内的化学反应。其中一些反应可能是有害的。（也可参见维生素概述。）

很多人服用维生素 E 补充剂来预防某些疾病。维生素 E 补充剂无法预防心血管疾病。尚缺乏有力证据证明维生素 E（即使应用高剂量）能减缓阿尔茨海默病的进展。下列观点尚存争议：维生素 E 补充剂能否预防迟发性运动障碍（口腔、舌、手臂、或腿的反复不自主运动，是抗精神病药的一种副作用），以及维生素 E 补充剂是否增加或降低前列腺癌的风险。

维生素 E 与维生素 A、D 和 K 一样，都属于脂溶性维生素，它能溶解于脂肪，与一些脂肪同时摄入时，最有利于吸收。维生素 E 在植物油、坚果、籽类、绿叶蔬菜和小麦胚芽中含量丰富。

维生素 E 过量的症状 许多成人服用大剂量的维生素 E 几个月到几年而不产生有害作用。然而，大剂量服用维生素 E 可能增加出血风险，尤其是同时服用使血液不易凝固的抗凝药（特别是华法林）的患者。服用过大剂量维生素 E 的成人偶尔可发生肌肉无力、疲乏、恶心和腹泻。

维生素 E 过量的诊断 维生素 E 中毒症的诊断依据是患者有服用维生素 E 补充剂的用药史并有该病的症状。