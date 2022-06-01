许多因素可能会影响口服药物的吸收和生物利用度。生理特征包括

胃排空需要多长时间

胃的酸度 (pH) 是多少

药物通过消化道的速度有多快

其他因素包括个人年龄、性别、身体活动水平和应激水平。

食物、其他药物和消化系统疾病会影响药物的吸收和生物利用度。例如，高纤维性食物和钙补充剂可能与药物结合，从而阻碍药物吸收。通便剂和腹泻可加快药物通过消化道，减少药物吸收。外科手术切除部分消化道（例如胃和结肠）也会影响药物吸收。

药品储存在何处和多长时间可能影响药物的生物利用度。贮藏方法不当或贮藏时间过长会造成药物变质而无效，甚至产生毒副作用。某些药物须冷藏、置于阴凉处、干燥处或暗处保存。必须始终严格遵守贮藏要求及有效期。