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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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下颌下间隙感染

（路德维希氏咽峡炎；卢德维咽峡炎）

作者：Alan G. Cheng, MD, Stanford University
已审核/已修订 2月 2024
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颌下间隙感染是口腔下组织的细菌感染。

  • 颌下间隙感染可引起舌下和/或颌下疼痛和压痛，以及可能阻塞气道的肿胀

  • 医生通常可以通过检查口腔来诊断下颌间隙感染，但有时需要进行计算机断层扫描。

  • 医生插入一根呼吸管以保持气道开放，并给予抗生素。

细菌可以从感染的下齿转移到舌头下方及周围的组织。牙齿卫生状况不佳的患者、曾经拔过牙或颌骨骨折的患者是高风险人群。感染引起的肿胀会堵塞呼吸道，从而会造成呼吸困难，甚至导致死亡。

下颌下间隙感染的症状

下颌下间隙感染患者在舌下和/或下颌下出现疼痛和压痛。在开口或吞咽时，疼痛会加剧。

发烧和发冷是常见现象。

之后，肿胀加重，可能会导致流口水，患者在吸气时，可能会发出声音，例如异响或喘气（称为喘鸣）。发生肿胀后，呼吸道堵塞，并可能在数小时内死亡。

下颌下间隙感染的诊断

  • 医师的评估

  • 有时使用计算机断层扫描

医生通常可以通过检查口腔诊断下颌下间隙感染。

如果检查结果不明，需要进行计算机断层扫描 (CT)。然而，如果气道阻塞似乎正在发展或可能很快发生，则应迅速开始治疗，并推迟 CT 检查。

下颌下间隙感染的治疗

  • 在插入呼吸管后进行手术以对感染区域进行引流

  • 抗生素

必须立即针对下颌下间隙感染进行治疗，以免堵塞呼吸道。

医生通常会将患者送入手术室，并使用一根细长的柔性观察（光纤）管，帮助引导塑料呼吸管从鼻子进入气管，从而保持呼吸道畅通。然后，医生通过手术打开受感染的区域，让感染物流出。

如果无法放置呼吸管，则进行气管切开术。

需要静脉注射抗生素（如头孢曲松和克林霉素）。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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