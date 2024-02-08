颌下间隙感染是口腔下组织的细菌感染。

颌下间隙感染可引起舌下和/或颌下疼痛和压痛，以及可能阻塞气道的肿胀

医生通常可以通过检查口腔来诊断下颌间隙感染，但有时需要进行计算机断层扫描。

医生插入一根呼吸管以保持气道开放，并给予抗生素。

细菌可以从感染的下齿转移到舌头下方及周围的组织。牙齿卫生状况不佳的患者、曾经拔过牙或颌骨骨折的患者是高风险人群。感染引起的肿胀会堵塞呼吸道，从而会造成呼吸困难，甚至导致死亡。

Ludwig 心绞痛 图片 供图：Clarence T. Sasaki医学博士。

下颌下间隙感染的症状 下颌下间隙感染患者在舌下和/或下颌下出现疼痛和压痛。在开口或吞咽时，疼痛会加剧。 发烧和发冷是常见现象。 之后，肿胀加重，可能会导致流口水，患者在吸气时，可能会发出声音，例如异响或喘气（称为喘鸣）。发生肿胀后，呼吸道堵塞，并可能在数小时内死亡。

下颌下间隙感染的诊断 医师的评估

有时使用计算机断层扫描 医生通常可以通过检查口腔诊断下颌下间隙感染。 如果检查结果不明，需要进行计算机断层扫描 (CT)。然而，如果气道阻塞似乎正在发展或可能很快发生，则应迅速开始治疗，并推迟 CT 检查。