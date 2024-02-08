耳部肿瘤分癌性（恶性）和非癌性（良性）两类。大部分耳部肿瘤是因为患者看到了，或者患者发现听力下降而在就诊时被医生发现。
非癌性肿瘤可发生于外耳道并阻塞外耳道，妨碍耵聍排出，使听力下降。这类肿瘤包括
常在冷水中游泳的人可能会患有外生骨疣，如潜水员和冲浪者。“冲浪耳”是耳道外生骨疣的俗语。
大多数骨瘤和外生骨疣都很小，不需要治疗。对于阻塞耳道、积水和/或导致感染或听力丧失的大骨瘤和外生骨疣，最有效的治疗方法是手术切除。治疗后，听力通常会恢复到正常水平。
瘢痕疙瘩可以反复注射皮质类固醇（如曲安奈德）治疗，或手术切除。手术切除后，人们可能会再接受几次皮质类固醇注射或者甚至放射治疗。
基底细胞癌和鳞状细胞癌是常见的皮肤癌，在重复和长时间日光照射后可能发生于耳廓。慢性耳部感染患者产生鳞状细胞癌的风险可能增高。在这些癌症第一次出现时，可以通过手术切除或放射治疗成功治疗。更为严重的癌症可能需要手术切除大部分外耳。黑色素瘤是另一种皮肤癌，扩散快速，也可在外耳道皮肤发生，必须手术切除。
耵聍腺瘤（产生耳垢的细胞癌）会在耳道的外三分之一处形成。这些肿瘤虽然不会扩散（转移）到其它区域，但可能会破坏耳道。耵聍腺瘤与耳垢堆积无关。治疗包含手术切除癌症和周边组织。