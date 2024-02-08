非癌性肿瘤可发生于外耳道并阻塞外耳道，妨碍耵聍排出，使听力下降。这类肿瘤包括

常在冷水中游泳的人可能会患有外生骨疣，如潜水员和冲浪者。“冲浪耳”是耳道外生骨疣的俗语。

大多数骨瘤和外生骨疣都很小，不需要治疗。对于阻塞耳道、积水和/或导致感染或听力丧失的大骨瘤和外生骨疣，最有效的治疗方法是手术切除。治疗后，听力通常会恢复到正常水平。

瘢痕疙瘩可以反复注射皮质类固醇（如曲安奈德）治疗，或手术切除。手术切除后，人们可能会再接受几次皮质类固醇注射或者甚至放射治疗。