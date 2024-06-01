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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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压迫性视神经病变

作者：John J. Chen, MD, PhD, Mayo Clinic
已审核/已修订 6月 2024
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压迫性视神经病变是指当某物（通常是肿瘤）压迫视神经时发生的损伤。

  • 视神经受压会导致缓慢、无痛、进行性视力丧失。

  • 应进行视神经成像（通常通过磁共振成像 [MRI]）评估是否存有肿块或肿瘤。

  • 治疗依据病因而定，但通常会涉及手术。

（另见视神经疾病概述。）

压迫性视神经病变的病因

压迫性视神经病变的病因有很多，有直接影响眼眶（如眼眶肿瘤）、源于脑部（如垂体肿瘤）以及由炎症（如眼眶假瘤）或其他疾病（如甲状腺眼病）引起。

压迫性视神经病变的症状

肿瘤或肿块引起的压迫性视神经病变通常会导致缓慢、无痛、进行性视力丧失。一般来说累及单眼，通常会影响中心视力，但垂体肿瘤除外，垂体肿瘤可压迫视交叉（在脑内视神经交叉处）。如果发生这种情况，双眼周边视力丧失。

压迫性视神经病变的诊断

  • 医师的评估

  • 影像学检查

为了诊断是否为压迫性视神经病变，医生会评估患者的视力丧失和视神经损伤。这通常需要眼科医生（验光师或眼科医生）获取患者的视野结果以及直摄眼睛前部的视神经照片。视神经可能肿胀、苍白或看似正常。需要进行神经影像学检查（通常是脑部和眼眶的磁共振成像 [MRI]）来发现压迫视神经的任何肿块或肿瘤。

压迫性视神经病变的治疗

  • 手术

  • 有些情况下需要放疗

治疗依据压迫性视神经病变的病因而定。通常需要手术切除肿块或缩小肿块。除手术外，针对某些肿瘤也可使用放疗。一些患者的视力在术后会得到改善。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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