医师的评估

影像学检查

为了诊断是否为压迫性视神经病变，医生会评估患者的视力丧失和视神经损伤。这通常需要眼科医生（验光师或眼科医生）获取患者的视野结果以及直摄眼睛前部的视神经照片。视神经可能肿胀、苍白或看似正常。需要进行神经影像学检查（通常是脑部和眼眶的磁共振成像 [MRI]）来发现压迫视神经的任何肿块或肿瘤。