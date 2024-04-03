视网膜是眼睛后部的透明感光结构。角膜和晶状体将光线聚焦到视网膜上。视网膜的中央是黄斑，含有高密度的对色觉敏感的光感受器（感光）细胞。这些细胞称为视锥细胞，产生的视觉图像最清晰，主司中心视力和色觉。黄斑周围视网膜周边区域的感光细胞称为视杆细胞，负责暗视觉，对颜色不敏感。视杆细胞司周边视觉和暗视觉。

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视神经负责传递感光细胞（即视锥细胞和视杆细胞）产生的信号。每一个感光细胞发出一根纤维与视神经相连，视神经纤维又与神经细胞相连接，将信息传导到大脑视觉中枢。最后由大脑对信息进行处理，形成物像。

视神经和视网膜拥有丰富的血管供应血液和氧气。其中一部分血管供应来自于脉络膜，脉络膜是位于视网膜和眼睛白色外层（称为巩膜）之间的血管层。视网膜中央动脉（视网膜另一主要血液来源）在视神经附近到达视网膜，之后在视网膜内分支。血液从视网膜流向视网膜中央静脉的各分支。视网膜中央静脉在视神经内流出眼睛。

检查患者的视网膜时，医生在眼睛内滴入眼药水，使瞳孔扩张。这样一来，可以使用检眼镜（将一束光照射到眼睛后部，通过放大镜观察）更加仔细地检查视网膜。

视网膜疾病通过由眼科医生诊断和治疗。眼科医生是专门进行所有眼睛疾病评估和治疗（外科和非外科）的医生。视网膜疾病的诊断常需专业的眼科医生，而治疗往往需由主攻视网膜疾病的眼科医生来完成。