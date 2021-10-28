死亡与临终的接受情况

为死亡做准备通常意味着结束一生的工作，把家人朋友的事情安排好；宁静等待不可避免的事情来临。精神和宗教的问题对于很多临终者及家属都很重要。在有的晚期患者护理所和医院，圣职人员是关怀人员中的一分子，如果患者及家属与牧师或其他精神导师没有联系，专业关怀人员可帮助他们找到适当的精神援助。

临终患者和其家庭成员经常通过家人、朋友和牧师的帮助获得深深的宁静感。

悲痛通常经过五个情绪阶段：否认、愤怒、交涉、抑郁和接受。

濒临死亡的结局引发出关于天性和生命意义的问题，以及为什么会疼痛和死亡。这些带有根本性的问题不存在简单答案。重病的人和他的亲属可通过自己的智慧、宗教、顾问、朋友和调查研究来寻找答案。他们可以通过交谈来度过这段时间。对绝望最重要的缓解剂是对别人怀有深深珍爱之情。医学诊断和治疗关注冲不掉很多重要事件，更洗不去人与人间关系的珍重。

悲痛是发生在预期死亡之前的正常过程。按照 Elisabeth Kübler-Ross（死亡和临终状态领域的先驱者）的理论，临终者通常会经历五个情绪阶段：

拒绝

愤怒

交涉

抑郁症

接受

这些阶段大致按顺序出现。但是，这些阶段也可能会以任何顺序出现。一个人在否认阶段时，行动、谈话或思考都可能不像是正在濒临死亡。否认的情绪是因对失去控制、与所爱的人分离、不确定的未来以及病痛造成。与医生或其他参与关怀人员的交谈，可帮助临终者明白他还保持着控制，而且他的疼痛和其他症状也可以控制。愤怒可能表达为一个不公平的感觉：“为什么是我？” 交涉可能是标志着与死亡的周旋，也就是争取更多时间。当患者意识到交涉或其他策略都不会起作用后，抑郁就可能产生。接受阶段，有时被形容成是面对不可抵抗事实的阶段，可能在与家人、朋友和关怀人员交谈后到来。

准备死亡是一个痛苦过程，伴随很多情绪的起伏。但是，对大多数人，这是个新的理解和成长过程。通过处理过去的伤痛和修复与人之间的关系，一个临终者及其家属会拥有更深沉的宁静感。