临终关怀旨在尽可能减轻临终者和家属痛苦的理念和护理计划。在美国，临终关怀是唯一可以帮助在家中的危重患者的广泛有用的综合性计划。临终关怀计划不进行大多数的诊断性检查和延长生命的治疗,而倡导缓解症状。他们也教会临终者及其家属有关正确护理和舒适护理的知识。虽然临终关怀计划不强调延长生命，但良好的临终关怀可能会避免手术和患者可能另外接受的侵入性药物治疗的严重潜在副作用，从而适当地延长生命。

临终关怀计划强调对患者和家属进行缓解症状、安慰治疗和情感支持。

临终关怀计划并不强调诊断性检查和延长生命。

在典型的临终关怀中，当重病患者不再有能力做决策时，家人、亲密的朋友或两者帮助其做决策。临终关怀工作人员通常会根据患者需要尽可能每天对患者进行访视，且有些人全天随叫随到。临终关怀人员接受过专门培训，以帮助管理症状并提供情感和精神支持以及亲身实践的医疗保健。

临终关怀常涉及不同专业,如医生、护士、社会工作者和护理员（家庭健康助手），药剂师、营养师和治疗师也包括在内。另外可能还包括药剂师、营养师及其他治疗师。

临终关怀计划人员护理针对在家中、疗养院或其他护理机构的人。尽管临终关怀计划人员一般不对住院和康复中心患者进行护理，但很多医院确定有对症处理的护理计划（姑息治疗服务）。

临终关怀计划在他们已提供的服务以及他们支持和使用的治疗方案和器械方面各不相同。临终关怀护理是否对特定个人和家庭进行服务完全取决于他们的需要、愿望、费用以及当地计划的技术和能力。

临终关怀护理可提供最必要的治疗和相关医生。护士日常监督整个护理计划,包括服药、氧疗、注射器和其他特殊装备。社会工作者、牧师和志愿者帮助解决人际、精神和经济问题。治丧顾问在丧葬过程中提供支持和意见。临终关怀护理计划可帮助家属做好面对失去亲人和应付死亡情形的准备,包括他们的作用和如何获取帮助。

大多数不够临终关怀标准的人也寻求一些日常活动的帮助（如穿衣、洗澡和做饭），而另一些人则完全信赖这些。家属和朋友常常做这些护理，同时，临终关怀院方和家族可从家族健康助手得到帮助。

大部分临终关怀机构费用是由养老医保 (Medicare) 或保险金支付，但一般只有当患者被医生确诊为致死性疾病且生存期不足 6 个月时才能得到支付。对于与临终关怀诊断无关的疾病，患者仍然享受普通医疗保险。临终关怀可能会在任何时候中断，例如，如果此人的健康状况得到改善或希望针对基础疾病尝试更有希望的治疗方法。