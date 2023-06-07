下一代测序技术通过将整个基因表型（或基因）分成小片段，然后分析一些或所有片段的 DNA 序列，能够检测到更小的基因和 DNA 组分。之后，由功能强大的计算机对结果进行分析。可以识别单碱基或多碱基变异以及碱基缺失或错误插入。这项技术的成本已经大幅下降并仍在继续下降。设备和计算方法也在不断改进。

一些此类变异可能有助于医生诊断出遗传性疾病。下一代测序技术的敏感度非常高，使得医生能够检测到从母体内所抽取血样中的胎儿 DNA，并对其进行分析以确定胎儿是否有唐氏综合征。但是，通过分析基因型而产生的大量信息会导致一系列问题，有时使医生难以理解和解释结果（例如，区分随机或微小的重要差异）。尽管存在这些问题，但这些技术已成为基因检测的主要手段。