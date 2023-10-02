机密性与 HIPAA

医疗保健专业人员有责任采取合理的措施根据个人的偏好对个人医疗信息保密。例如，医生与患者之间的医疗讨论应私下进行，或患者可能会让医生打他们的手机而不是家庭电话。即使是善意的家人，也不一定必须容许他们获得关于患者病情的信息。（也可见医疗法律和伦理问题概述。）

除非允许披露，否则所有人都享有保密权。称为《健康保险流通与责任法案》(HIPAA) 的联邦法律适用于大多数医疗保健专业人员（参见美国卫生与公众服务部：消费者：您根据 HIPAA 享有的权利）。HIPAA 法规包括被称为隐私条例的条款，该条款给出了关于隐私、访问和披露可识别个人身份的健康信息（称为受保护的健康信息）的详细规定。例如，该法案明确了下述内容：

患者通常能够看到并得到他们医疗记录的复印件，如发现错误，有权要求更正。

任何合法授权为没有能力作医疗保健决定的人做决定的人都有权访问该人的个人医疗信息。

医疗保健专业人员应该定期告知患者有关其个人医疗信息的处理惯例。

医疗保健专业人员可以分享患者的个人医疗信息，但仅限于提供医疗护理或支付治疗费用所必需的范围。

个人医疗信息不可因商业目的而被透露。

医疗保健专业人员应该提前采取预防措施以确保他们与患者的交流是保密的。

患者可就医疗保健专业人员侵犯隐私的行为投诉（直接向医疗保健专业人员、机构指定的符合 HIPAA 要求的隐私合规专员，或向美国卫生与公众服务部民权办公室提出投诉——见如何向民权办公室提出投诉）。

HIPAA 隐私条例不应被解读为与其他照看患者的医疗保健专业人员、患者家属或朋友进行正常交流的障碍。这些条例允许医生或其他健康保健专业人员分享与配偶、家庭成员、朋友或其他患者指定的人直接相关的信息。如果患者有能力做出健康决定，医生可以与其家属或其他患者允许或不反对其在场的人讨论这些内容。甚至当患者因急诊或丧失能力而不在场或无法询问患者同意与否时，如果医生认为这样做会令患者最大程度的受益，医生可以与患者家属或朋友分享患者的医疗信息，以作出专业的判断。

法律有时需要医疗保健专业人员披露某些信息，通常是因为此情况可能给他人造成危险。HIPAA 允许此类披露。例如，某些感染性疾病，如 COVID-19、人类免疫缺陷病毒 (HIV) 感染、梅毒、肺结核等，必须向州或当地公共卫生部门报告。注意到儿童、成年人、老年人有被虐待、侮辱或忽视迹象的医疗保健专业人员必须将此信息报告给保护服务部门。在一些州，某些可严重损害一个人的驾驶能力的状况（如痴呆或近期癫痫发作）必须报告给机动车部门。在 COVID-19 疫情等事件期间，医疗保健专业人员可出于公共卫生目的向健康信息交换机构和公共卫生机构披露信息。