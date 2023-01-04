肘关节脱位发生在上臂骨（肱骨）的下端与前臂骨（尺桡骨）的顶端（头部）分离。肘关节脱位可能为完全性（骨末端没有接触）或部分性（部分骨仍有接触）。部分脱位又称为半脱位。

大多数肘关节脱位是由于跌倒时手臂伸展造成的。它们可能伴有骨折、神经损伤，有时还会伴有动脉损伤。

肘关节脱位很常见。但是，如果肘关节完全脱位，通常需要很大的力量。部分肘关节脱位（半脱位）在刚学步的小孩中常见，通常因更弱的暴力所致。半脱位可发生于婴儿、较大儿童和成人，但更少见。

X 光片检查可以证实肘关节脱位的诊断。

（另见脱位概述。）

肘关节脱位的治疗 通常运用手法将关节归位（复位） 治疗肘关节脱位通常涉及以下方面： 给患者使用镇静剂和止痛药

让患者仰卧

弯曲肘部并轻轻旋转前臂，让手掌朝上

保持上臂下垂

向上牵拉手腕直到关节复位 复位后，检查关节的稳定性，行 X 光片检查，以确保没有遗漏任何骨折情况。之后通常使用夹板固定关节长达一周，直到疼痛和肿胀消退。然后开始活动范围训练，并且戴吊带 2~3 周。