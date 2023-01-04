肘关节脱位发生在上臂骨（肱骨）的下端与前臂骨（尺桡骨）的顶端（头部）分离。肘关节脱位可能为完全性（骨末端没有接触）或部分性（部分骨仍有接触）。部分脱位又称为半脱位。
大多数肘关节脱位是由于跌倒时手臂伸展造成的。它们可能伴有骨折、神经损伤，有时还会伴有动脉损伤。
肘关节脱位很常见。但是，如果肘关节完全脱位，通常需要很大的力量。部分肘关节脱位（半脱位）在刚学步的小孩中常见，通常因更弱的暴力所致。半脱位可发生于婴儿、较大儿童和成人，但更少见。
X 光片检查可以证实肘关节脱位的诊断。
（另见脱位概述。）
肘关节脱位的治疗
通常运用手法将关节归位（复位）
治疗肘关节脱位通常涉及以下方面：
给患者使用镇静剂和止痛药
让患者仰卧
弯曲肘部并轻轻旋转前臂，让手掌朝上
保持上臂下垂
向上牵拉手腕直到关节复位
复位后，检查关节的稳定性，行 X 光片检查，以确保没有遗漏任何骨折情况。之后通常使用夹板固定关节长达一周，直到疼痛和肿胀消退。然后开始活动范围训练，并且戴吊带 2~3 周。
桡骨小头半脱位（保姆肘）
桡骨小头半脱位是指肘关节骨骼部分分离。一根前臂骨（桡骨）的末端在肘部滑离移位。
看护者牵拉学步期幼儿向前或抓住幼儿手腕时，会发生桡骨小头半脱位，这在学步期幼儿中较常见。
唯一的迹象可能是幼儿拒绝活动受伤的手臂。
医生会根据对损伤发生方式、症状和体格检查结果的描述，怀疑桡骨小头半脱位。
医生通常可运用手法将骨头复位，无需切开，也不需要使用镇静剂或止痛药。
这种损伤通常发生于学步期幼儿（2 至 3 岁）。对于学步期幼儿，桡骨小头（一根前臂骨）小到足以从固定肘关节的韧带滑出。当父母或其他看护者向前拉着不情愿的小孩走或在其跌倒时抓住其手腕时——通常大人都不记得，桡骨小头可能从韧带中滑出。桡骨小头随着小孩生长也长大，最后长到足够大时就不能轻易滑出位置。
桡骨头半脱位的症状
肘关节可能只有轻度压痛。因为小孩通常不能描述其症状，这个损伤唯一的迹象是小孩可能不愿活动手臂。手臂可能垂于身体一侧，有时稍转向前。或者小孩维持手臂屈向身体的姿势。父母或其他看护人不应尝试活动其手臂。
损伤发生是小孩可能会哭，但接着或平息并在不使用受伤的手臂时继续正常活动。
桡骨头半脱位的诊断
医师的评估
若小孩出现症状提示有肘部半脱位，父母或其他看护人应带往就医。如果他们认为肘部骨头已滑回原位，则幼儿将具有完全正常活动肘部的能力。如果幼儿不能完全活动肘部，则需要去看医生。
医生根据病情描述、症状和体格检查结果怀疑此损伤发生。
X线不能显示此损伤，因此没有必要。
桡骨头半脱位的预防
为预防小孩出现肘关节半脱位，父母或其他看护人应
不要突然猛拉小孩的手、腕或前臂
不要拉住小孩一侧的手臂、腕或手将其提起
不要拉小孩的手或前臂旋转
从小孩腋下或同时抓住两只手将其举起来
桡骨头半脱位的治疗
通常运用手法将关节复位
医生通常会试着将关节放回原来的位置（称为复位）。通常不需要使用镇静药或镇痛药。当骨头滑入原来的位置时，可听到轻柔的咯噔一声。患儿在约10到20分钟后即可开始活动其肘关节。如果患儿没有活动，医生可能会进行肘部的X线检查。若患儿活动关节，则不需要对关节行 X 光片检查或固定。
若超过24小时后患儿仍持续疼痛或不能使用手臂，则可能关节没有完全回位或有骨折发生。这种情况下，应再次就医。
经治疗，大部分患儿可完全恢复。但 20% 至 40% 的患者会再次出现肘关节脱位。