踝部骨折可发生在踝部外方的骨性突起（外踝），即小腿较小的骨（腓骨）末端。或发生在踝关节内方的骨性突起，即小腿较大的骨（胫骨）末端，或胫骨后下端（后踝），或更常见的二者皆有。

脚踝可能会有多个部位断裂，而使脚踝稳定的韧带也可能会被撕裂。

骨折的踝关节会出现疼痛和肿胀，通常不能承重。

医生根据症状和体格检查怀疑踝关节骨折，但要拍摄 X 线片来确诊。

稳定的腓骨骨折采用穿步行靴或上石膏治疗，大多数胫骨骨折需要手术治疗。

踝关节骨折较常见。当足被强迫上下或旋内、旋外活动时可能发生踝关节骨折。踝部骨折可能不止一处。有时腓骨顶端（膝关节附近）也有骨折。

踝关节包含三块骨：

小腿的两根骨（腓骨和胫骨）

位于小腿骨和跟骨之间足部的一块骨（距骨）

这三块骨通过几条韧带相连，形成环状结构使得踝关节稳定。骨折通常会在多处破坏此环状结构。例如，如果其中一块骨骨折，同时某条韧带通常严重撕裂。如果骨折在两处或更多处破坏环状结构，踝关节即出现不稳定。

有时暴力作用于踝关节某条韧带，韧带会在其附着处撕脱下一小块骨片。这类骨折称为撕脱性骨折，感觉上更像是严重扭伤而非骨折。

（另见骨折概述。）

踝部解剖学

脚踝骨折 3D 模型

踝关节骨折的症状 踝关节骨折出现疼痛和肿胀。通常情况下，患肢不能负重。

踝关节骨折的诊断 X 射线检查 （另见骨折诊断。） 医生检查并轻柔的感受（触诊）踝关节以查看骨折。若怀疑有骨折，会拍摄多张X线片以确认（或排除）骨折。 根据体格检查结果和X线片，医生判断踝关节是否稳定。然后可决定最佳治疗方法。