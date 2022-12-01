锁骨骨折是水平位于胸骨上端和肩胛骨上端之间的长骨被折断。
跌倒时手臂或肩膀外展或直接受击后，往往会发生锁骨骨折。
这些骨折会导致疼痛、肿胀，有时骨头断裂时会造成凸起或肿块。
医生通常根据体格检查确定锁骨骨折，但通过 X 线片检查找到骨折位置并确定损伤程度。
大多数锁骨骨折只需要吊带，但某些类型的骨折需要手术。
（另见骨折概述。）
锁骨骨折是一种常见骨折，特别是儿童。
锁骨破裂
某些锁骨骨折的骨折块还在原位（称为无移位骨折）。
跌倒时手臂或肩膀外展或直接受击后，往往会发生锁骨骨折。绝大多数发生于锁骨的中段。骨折块可能会留在原位（称为非移位性骨折）或脱离原位（称为移位性骨折）。对于某些锁骨骨折，将锁骨固定至肩胛骨的主要韧带被撕裂。
锁骨骨折的症状
受伤区域疼痛和肿胀，而且疼痛蔓延至肩部。患者可能感到锁骨在移动并且不稳定。
因为锁骨就在皮下而且几乎没有肌肉覆盖，所以骨折处可见凸出或隆起。骨折端几乎不会穿破皮肤，但可能将皮肤向外推。这种效应称为帐篷隆起，因为与帐篷杆撑起一顶帐篷相似。
锁骨骨折的诊断
X 射线检查
偶尔使用其他影像学检查，比如计算机断层扫描。
（另见骨折诊断。）
如果患者认为可能出现锁骨骨折，应尽快就医。
虽然医生通常根据体格检查即可识别锁骨骨折，但诊断包括进行 X 线片检查，找到骨折部位并确定损伤程度。
偶尔使用其他影像学检查，比如计算机断层扫描（CT）。通过计算机技术将CT和X线结合可得到一张含有更多细节的受伤部位三维图像。
锁骨骨折的治疗
通常用夹板固定
偶尔手术治疗
大部分锁骨骨折可通过用吊带固定 4~6 周来治疗（见图固定关节的常用方法）。可能只需要一个吊带就可以了。
偶尔当骨折断端移位明显、皮肤隆起或韧带撕裂，则需要手术。