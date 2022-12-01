手掌骨折累及位于指骨和腕骨之间的骨块。这些骨骼称为掌骨。少数情况下，位于拇指底部的掌骨出现骨折，但这类骨折通常需单独考虑。
掌骨骨折通常是由于击打硬物造成的。
指关节肿胀而且触痛。
通常医生可根据不同角度拍摄的 X 线片诊断这些骨折。
治疗包括上夹板，有时要先将骨折块放回原位（复位），具体取决于骨折的类型。
（另见骨折概述。）
掌骨骨折通常称为拳击手骨折，因为此类骨折因击打硬物（如墙面或另一人的下巴）所致。若因拳打他人嘴部而致此类骨折，皮肤可能破裂（“打架咬伤”）。这种情况下，他人口腔的细菌可能污染伤口并导致感染，若不迅速处理，可能永久性影响手部功能。
手掌骨折的症状
在掌骨骨折患者中，指关节会变得肿胀和触痛。偶尔骨折块会移位（对线不齐）或旋转导致手指错位。
手掌骨折的诊断
X 射线检查
（另见骨折诊断。）
如果伤者认为可能出现手掌骨折，应尽快就医。
通常医生可根据不同角度的X线片对骨折作出诊断。
手掌骨折的治疗
对于开放性伤口，尤其是“打架咬伤”，使用抗生素预防感染
有时需要重新对齐断骨
夹板固定
若患者手部受伤的关节附近有伤口，则可能是拳打到他人口腔。若患者确实拳打他人口腔，医生可以清理伤口并给予抗生素防止感染。
掌骨骨折采用夹板（例如尺骨沟夹板）治疗几周。在上夹板之前是否需要将断骨放回原位（复位）取决于骨折类型。
尺骨沟夹板
若骨折块严重错位或旋转，医生通常无需手术可将其复位——称为闭合复位。
将骨头移回原位之前，医生可以使用以下一种方法来防止伤者感到疼痛：
血肿阻滞
尺神经阻滞
对于血肿阻滞，将一根针穿过皮肤插入到血液积聚的骨折处（血肿就是血液积聚）。然后注射利多卡因（麻醉剂），麻痹断骨周围部位。
对于尺神经阻滞，医生将麻醉剂注入该部位的神经。此操作可阻止神经向大脑发送疼痛信号。尺神经从肘部移行到小手指和无名指。
拆下夹板后，应逐渐开始完全活动范围的手部和手指锻炼。通常患者手部功能可完全恢复。