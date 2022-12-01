对于开放性伤口，尤其是“打架咬伤”，使用抗生素预防感染

有时需要重新对齐断骨

夹板固定

若患者手部受伤的关节附近有伤口，则可能是拳打到他人口腔。若患者确实拳打他人口腔，医生可以清理伤口并给予抗生素防止感染。

掌骨骨折采用夹板（例如尺骨沟夹板）治疗几周。在上夹板之前是否需要将断骨放回原位（复位）取决于骨折类型。

尺骨沟夹板

若骨折块严重错位或旋转，医生通常无需手术可将其复位——称为闭合复位。

将骨头移回原位之前，医生可以使用以下一种方法来防止伤者感到疼痛：

血肿阻滞

尺神经阻滞

对于血肿阻滞，将一根针穿过皮肤插入到血液积聚的骨折处（血肿就是血液积聚）。然后注射利多卡因（麻醉剂），麻痹断骨周围部位。

对于尺神经阻滞，医生将麻醉剂注入该部位的神经。此操作可阻止神经向大脑发送疼痛信号。尺神经从肘部移行到小手指和无名指。

拆下夹板后，应逐渐开始完全活动范围的手部和手指锻炼。通常患者手部功能可完全恢复。