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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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上臂骨折

（肱骨近端骨折；肩部骨折）

作者：Danielle Campagne, MD, University of California, San Francisco
已审核/已修订 12月 2022
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小知识

上臂骨折发生在上臂骨（肱骨）上端，影响到肩关节。

  • 上臂骨折通常源自手臂张开时跌倒。

  • 通常，骨折块保留在原位或贴在一起，因此可自行愈合。

  • 这些骨折会导致肩膀和上臂疼痛和肿胀，并限制手臂的活动。

  • 医生根据 X 线片检查和（有时）计算机断层扫描来诊断上臂骨折。

  • 通常，只需要吊带，有时需要绷带，但有时需要手术来重新对齐断骨或置换关节。

（另见骨折概述。）

上臂折断

肱骨上段发生的骨折可导致肩部疼痛，因为肱骨是构成肩关节的一部分。肱骨可以在不同位置骨折。如下所示为一例。

上臂骨折通常源自手臂张开时跌倒。有时可为直接击打所致。通常，骨折块不会移位或只轻度移位，因此可自行愈合。

老年人中常见上臂骨折。

上臂骨折的症状

肩部和上臂疼痛且肿胀。患者上提手臂困难。

偶尔，神经受损，导致上臂麻木。

上臂骨折的诊断

  • X 射线检查

  • 有时使用计算机断层扫描

（另见骨折诊断。）

若患者认为可能有上臂骨折，应尽快就医。

医生会要求患者描述受伤情况以及有哪些症状。医生还会检查肘部和锁骨。

应从不同角度拍摄肩关节X线片，确认关节是否有骨折。

有时若X线片不清楚，需要进行计算机断层扫描（CT）。通过计算机技术将CT和X线结合可得到一张含有更多细节的受伤部位三维图像。

上臂骨折的治疗

  • 通常用夹板固定

  • 关节活动锻炼

  • 有时通过手术复位骨折块或置换肩关节

绝大多数上臂骨折用吊带治疗，有时可用一块布或带子（称为绷带—见图固定关节的常用方法）固定。

尽快开始完全活动范围的肩关节锻炼，比如Codman练习，因为肩关节容易变为永久性僵硬，特别是老年人。

Codman练习

开始时患者应

  • 弯腰并让患肢垂直于墙面

  • 放松手臂和肩部

  • 轻度屈膝

然后应

  • 从一侧到另一侧、从后向前以及按顺时针和反时针方向缓慢摆动手臂

  • 与手臂摆动方向一致，将身体重心从一脚到另一脚

  • 在可忍受范围内逐渐增加活动范围

这些练习只应导致轻微的疼痛。伤者每组锻炼进行两次，每天进行若干组锻炼。即使患肢用夹板固定或用夹板和长条固定（通常情况下），也要做这些练习。活动肩关节的骨有助于防止关节僵直。

你知道吗……

  • 关节活动度锻炼在骨折后不久即可开始，即便上臂用夹板固定。

如果骨骼碎成几块，应将伤者转诊给骨科医生，医生会对齐骨折块，并插入金属板、螺钉和金属线将骨头固定在一起（称为开放复位内固定术 [ORIF]）。

有时则需要置换肩关节。

全肩置换术（关节成形术）
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进行全关节置换术（关节成形术）以置换受损关节。
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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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