上臂骨折发生在上臂骨（肱骨）上端，影响到肩关节。
上臂骨折通常源自手臂张开时跌倒。
通常，骨折块保留在原位或贴在一起，因此可自行愈合。
这些骨折会导致肩膀和上臂疼痛和肿胀，并限制手臂的活动。
医生根据 X 线片检查和（有时）计算机断层扫描来诊断上臂骨折。
通常，只需要吊带，有时需要绷带，但有时需要手术来重新对齐断骨或置换关节。
（另见骨折概述。）
上臂折断
肱骨上段发生的骨折可导致肩部疼痛，因为肱骨是构成肩关节的一部分。肱骨可以在不同位置骨折。如下所示为一例。
上臂骨折通常源自手臂张开时跌倒。有时可为直接击打所致。通常，骨折块不会移位或只轻度移位，因此可自行愈合。
老年人中常见上臂骨折。
上臂骨折的症状
肩部和上臂疼痛且肿胀。患者上提手臂困难。
偶尔，神经受损，导致上臂麻木。
上臂骨折的诊断
X 射线检查
有时使用计算机断层扫描
（另见骨折诊断。）
若患者认为可能有上臂骨折，应尽快就医。
医生会要求患者描述受伤情况以及有哪些症状。医生还会检查肘部和锁骨。
应从不同角度拍摄肩关节X线片，确认关节是否有骨折。
有时若X线片不清楚，需要进行计算机断层扫描（CT）。通过计算机技术将CT和X线结合可得到一张含有更多细节的受伤部位三维图像。
上臂骨折的治疗
通常用夹板固定
关节活动锻炼
有时通过手术复位骨折块或置换肩关节
绝大多数上臂骨折用吊带治疗，有时可用一块布或带子（称为绷带—见图固定关节的常用方法）固定。
尽快开始完全活动范围的肩关节锻炼，比如Codman练习，因为肩关节容易变为永久性僵硬，特别是老年人。
Codman练习
开始时患者应
然后应
这些练习只应导致轻微的疼痛。伤者每组锻炼进行两次，每天进行若干组锻炼。即使患肢用夹板固定或用夹板和长条固定（通常情况下），也要做这些练习。活动肩关节的骨有助于防止关节僵直。
你知道吗……
如果骨骼碎成几块，应将伤者转诊给骨科医生，医生会对齐骨折块，并插入金属板、螺钉和金属线将骨头固定在一起（称为开放复位内固定术 [ORIF]）。
有时则需要置换肩关节。