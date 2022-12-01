上臂骨折发生在上臂骨（肱骨）上端，影响到肩关节。

上臂骨折通常源自手臂张开时跌倒。

通常，骨折块保留在原位或贴在一起，因此可自行愈合。

这些骨折会导致肩膀和上臂疼痛和肿胀，并限制手臂的活动。

医生根据 X 线片检查和（有时）计算机断层扫描来诊断上臂骨折。