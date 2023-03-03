弥散性轴索损伤是颅脑损伤引起的脑内大范围的轴突（神经细胞的一部分）损伤。

神经冲动通过神经细胞称为轴突的部分离开神经细胞。在弥散性轴索损伤的病例中，整个脑部大范围的轴突都被损害。

神经细胞的典型结构

弥散性轴索损伤的常见原因包括跌倒和机动车交通事故。发生摇晃婴儿综合症（即剧烈摇晃或抛扔婴儿致使脑损伤）时，会发生弥散性轴索损伤。弥散性轴索损伤会导致脑细胞死亡，引发脑肿胀，增加颅骨内压力（颅内压）。压力增高可能会减少脑血供，从而加重损伤。

弥散性轴索损伤常引发6小时以上的意识丧失。病人可表现出脑组织损伤的其他症状。颅内压的增高引起可昏迷。

通常要进行计算机断层扫描（CT）或磁共振（MRI）检查来检测弥散性轴索损伤。

弥散性轴索损伤的治疗与其他颅脑外伤的治疗相似。例如，医生会确保呼吸和血压适当，并采取措施避免颅骨内的压力不过度升高。

手术治疗的帮助不大。