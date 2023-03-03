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弥散性轴索损伤是颅脑损伤引起的脑内大范围的轴突（神经细胞的一部分）损伤。
神经冲动通过神经细胞称为轴突的部分离开神经细胞。在弥散性轴索损伤的病例中，整个脑部大范围的轴突都被损害。
神经细胞的典型结构
神经细胞（神经元）由大的胞体和神经纤维组成，神经纤维是传出神经冲动的延长部分（轴突）及接受冲动的分支（树突）。轴突的冲动穿过突触（2 个神经细胞之间的连接处）到达另一个细胞的树突。
在脑和脊髓，轴突由少突胶质细胞环绕，在周围神经系统则由施旺细胞所包绕。这类细胞的膜由称作髓鞘的脂肪（脂蛋白）构成。细胞膜紧紧包裹在轴突周围，形成多层鞘。如同电线一样，髓鞘类似于神经的绝缘层。有髓鞘的神经纤维传递神经冲动的速度比无髓鞘的神经快得多。
弥散性轴索损伤的常见原因包括跌倒和机动车交通事故。发生摇晃婴儿综合症（即剧烈摇晃或抛扔婴儿致使脑损伤）时，会发生弥散性轴索损伤。弥散性轴索损伤会导致脑细胞死亡，引发脑肿胀，增加颅骨内压力（颅内压）。压力增高可能会减少脑血供，从而加重损伤。
弥散性轴索损伤常引发6小时以上的意识丧失。病人可表现出脑组织损伤的其他症状。颅内压的增高引起可昏迷。
通常要进行计算机断层扫描（CT）或磁共振（MRI）检查来检测弥散性轴索损伤。
弥散性轴索损伤的治疗与其他颅脑外伤的治疗相似。例如，医生会确保呼吸和血压适当，并采取措施避免颅骨内的压力不过度升高。
手术治疗的帮助不大。