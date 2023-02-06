输尿管是将尿液从肾脏输送到膀胱的管道。
（见尿路和生殖器损伤概述。）
泌尿道器官
尿路包括肾脏、输尿管（将尿液从肾脏输送到膀胱的管道）、膀胱和尿道（将尿液排出体外的管道）。这些器官可能会因钝力（如在机动车交通事故或跌倒时）或穿刺力（如枪伤或刺伤所致）受损。手术期间也可能会意外发生损伤。
输尿管损伤多发生在盆腔或腹部手术时，如子宫切除术、结肠切除术或腹主动脉瘤修补术或输尿管镜检查时。其他原因包括枪伤或刺伤等穿透伤。在罕见情况下，钝伤（尤其是使躯干向后弯曲的钝伤）会造成输尿管上段与肾脏分离；这类损伤在儿童和青少年中更为常见。
并发症
如输尿管损伤未得到治疗，可能会导致并发症，例如
形成脓液聚积（脓肿）
尿流阻塞
持续性尿漏和感染
输尿管变窄（狭窄）
形成与另一腹部结构（瘘管）的异常连接
输尿管损伤的症状
输尿管损伤患者可能只会诉说腹部或肋骨与髋部之间的部位（侧腹部）疼痛，或发现尿液从伤口漏出。持续漏尿引发的感染可能会伴随发热。可出现血尿。
输尿管损伤的诊断
影像学检查、探查术或两者
由于输尿管损伤并不是上述主诉最常见的原因，因此不易被快速识别。当患者最近有手术史或腹部贯通伤史并出现上述症状时，医生应怀疑损伤的存在。
怀疑输尿管损伤时，需行影像学检查。初始检查通常为使用不透射线造影剂的计算机断层扫描 (CT)。有时，通常在膀胱镜检查（将一根挠性显像管通过尿道插入膀胱）过程中进行逆行性尿路造影（将不透射线造影剂直接注入输尿管末端后进行 X 光片检查）。有时需要手术才能明确损伤。
输尿管损伤的治疗
对于轻伤，用输尿管支架或尿液引流管
对于严重损伤，需手术
微小输尿管损伤可通过经膀胱或经皮肾造口术置入支架来治疗。这些治疗可将尿液经输尿管分流出，通常留置 2~6 周让输尿管愈合。如果支架无法治愈输尿管损伤，则需要进行手术。损伤严重者，需手术重建输尿管。
治疗有助于防止并发症的出现。一旦出现并发症，必须进行治疗。