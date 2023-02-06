影像学检查、探查术或两者

由于输尿管损伤并不是上述主诉最常见的原因，因此不易被快速识别。当患者最近有手术史或腹部贯通伤史并出现上述症状时，医生应怀疑损伤的存在。

怀疑输尿管损伤时，需行影像学检查。初始检查通常为使用不透射线造影剂的计算机断层扫描 (CT)。有时，通常在膀胱镜检查（将一根挠性显像管通过尿道插入膀胱）过程中进行逆行性尿路造影（将不透射线造影剂直接注入输尿管末端后进行 X 光片检查）。有时需要手术才能明确损伤。