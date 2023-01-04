有很多类型的会影响身体不同部位的化学战争毒剂。发疱剂会影响皮肤，包括
芥子气，包括硫芥和氮芥
路易氏剂
光气肟
糜烂性毒剂可以引起皮肤起疱，同时也能造成呼吸道和肺的损伤。芥子气还会影响骨髓产生可以抵抗感染的白细胞的能力，有时会引起长期皮肤或气道癌症。
有些毒剂具有有特征性的气味。例如，硫芥被描述为具有芥末、大蒜、辣根或沥青的气味，各不相同。路易氏剂可能具有天竺葵样的气味，光气常被简单地描述为具有刺激性。但由于对这些气味的认知十分主观，因此它们不能可靠地提示这些化合物的存在或特征。
化学战争发疱剂损伤的症状
芥子气会引起皮肤剧痛和发红。暴露后几小时（有时会长达 36 小时后）就会形成水疱。硫芥引起的水疱有时像一串珍珠围绕着一片看上去未受影响、但实际是损伤太重而未出现水疱的中央区域。而氮芥引起的水疱很少表现出这种形式。水疱可能会变大并充满液体。眼睛可能会疼痛发炎，角膜可能会变得浑浊。伤员会出现咳嗽、声嘶、气喘、喘息和喉头痉挛等。他们可能会感觉到胸部束缚和呼吸短促。恶心也可能出现。
皮肤暴露在路易氏剂中约一分钟左右就会出现疼痛。皮肤发红经常在 15 到 30 分钟变得明显，并且水疱会在几小时后出现。水疱经常在皮肤发红的中心区域开始形成，并向外扩散。水疱形成后疼痛会有所缓解。吸入后很快刺激气道，因小血管的液体漏入肺泡（肺内的小气泡）导致咳嗽、流鼻涕、喘鸣和呼吸短促。几个小时后，伤员会出现胸部束缚感和呼吸短促。
皮肤接触光气后会出现强烈刺痛并在 5 到 20 秒的时间内变白。被沾染的皮肤随后会变灰并有红色边界。在暴露后 30 分钟内，苍白略微隆起的风团（类似荨麻疹）就会出现。在随后的 7 天中，皮肤逐渐变成深褐色而后随着皮肤及皮下组织坏死而变成黑色。如果不经手术切除，风团可能会持续存在超过6个月。
化学战争发疱剂损伤的诊断
医师的评估
有时行专门实验室检验
在暴露当时或之后短时间内出现疼痛，提示现场急救员伤员所涉及的化学毒剂可能是路易氏剂或光气肟。疼痛出现较晚（有时暴露后一天）提示暴露于硫芥。只有经过特殊实验室的检查才能确定诊断。
暴露于芥子化合物者应定期查血两周，以监测这些毒剂是否引起白细胞计数下降。
化学战争发疱剂损伤的治疗
去除眼睛和皮肤污物
治疗水疱
有时补充氧气
现场急救员应尽快给伤员的眼睛和皮肤去污。他们用一种特殊配方的市售外用皮肤去污产品（名为活性皮肤去污洗液 [RSDL®]）。肥皂和水不仅不能去除硫芥沾染反而会使沾染扩散，但它们仍可在没有其他能快速去除大规模杀伤污染的选择时使用。也可单用高流量低压水（如花园水龙头出的水）对眼睛和皮肤去污。
医生处理水疱应像处理常规热或火的烫伤引起的水疱一样，给予伤员静脉输液并用无菌辅料覆盖伤处。注意卫生对预防感染十分重要。抗生素药膏应涂在眼睑边缘以防止眼睑粘连。
对呼吸困难的伤员应给予辅助供氧。对恶心的伤员可以给予药物，如阿托品。
本文仅代表作者的观点，不代表美军陆军部、国防部或美国政府的官方政策。