芥子气会引起皮肤剧痛和发红。暴露后几小时（有时会长达 36 小时后）就会形成水疱。硫芥引起的水疱有时像一串珍珠围绕着一片看上去未受影响、但实际是损伤太重而未出现水疱的中央区域。而氮芥引起的水疱很少表现出这种形式。水疱可能会变大并充满液体。眼睛可能会疼痛发炎，角膜可能会变得浑浊。伤员会出现咳嗽、声嘶、气喘、喘息和喉头痉挛等。他们可能会感觉到胸部束缚和呼吸短促。恶心也可能出现。

皮肤暴露在路易氏剂中约一分钟左右就会出现疼痛。皮肤发红经常在 15 到 30 分钟变得明显，并且水疱会在几小时后出现。水疱经常在皮肤发红的中心区域开始形成，并向外扩散。水疱形成后疼痛会有所缓解。吸入后很快刺激气道，因小血管的液体漏入肺泡（肺内的小气泡）导致咳嗽、流鼻涕、喘鸣和呼吸短促。几个小时后，伤员会出现胸部束缚感和呼吸短促。

皮肤接触光气后会出现强烈刺痛并在 5 到 20 秒的时间内变白。被沾染的皮肤随后会变灰并有红色边界。在暴露后 30 分钟内，苍白略微隆起的风团（类似荨麻疹）就会出现。在随后的 7 天中，皮肤逐渐变成深褐色而后随着皮肤及皮下组织坏死而变成黑色。如果不经手术切除，风团可能会持续存在超过6个月。