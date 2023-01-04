燃烧剂和氟化氢（HF）

有很多类型的会影响身体不同部位的化学战争毒剂。军用燃烧剂是用来照亮战场、放火、发烟来掩盖地形和战斗人员的化学物质。它包括稠化的汽油（凝固汽油）、铝热剂、白磷和镁。这些化合物中的任何一种都能造成大量伤亡。
凝固汽油有像果冻一样的粘稠度。其他燃烧剂都经常以固体粉末的形态被武器化。许多燃烧剂用来引爆推进器或炸弹。白磷只要暴露在空气中就可能在皮肤或衣服上继续燃烧。因为镁可以在水下燃烧，因此在组织中它也可以继续燃烧。
用于工业和其他商业用途的氢氟酸 (HF) 经常会与盐酸（游泳池中使用的酸）相混淆。因此，它被称为 HF 。HF 在室温下以液态或蒸汽存在。最常见的暴露途径是通过皮肤、眼睛和肺。HF 能够透入皮肤深处。除了导致重度烧伤和疼痛外，HF 还会导致体内化学物质（电解质）严重失衡，这有时会导致异常心律和死亡。
燃烧剂损伤的症状
燃烧剂造成的烧伤与高温或火灾造成的烧伤类似。
HF 暴露可能不会立刻引起疼痛或可见的烧伤。疼痛可能出现在一小时以内，但典型的疼痛仅发生在 2 或 3 小时后。然而，一旦疼痛出现，就经常是深部剧痛。受损的皮肤会逐渐变红，但是不出现如剧痛显示的严重影响。
燃烧剂损伤的诊断
医师的评估
燃烧剂引起的烧伤对现场急救员来说显而易见。然而，由于 HF 引起的烧伤（特别是低浓度下）需要一定时间才能出现症状，因此医务人员应对伤员深部组织和器官的损伤保持警惕。白磷引起的烧伤在暴露于空气中时可能还会出现火星和烟雾。
燃烧剂损伤的治疗
给皮肤去污
现场急救员应将白磷沾染的皮肤浸入水中或覆盖该区域以隔绝空气。白磷颗粒被清除（它们经常紧紧的粘附在皮肤上）并置入水中。烟雾的痕迹可能对确定小颗粒位置具有很好的指示作用。在皮肤上燃烧或冒烟的镁颗粒应该尽快除去。伤口可以用油覆盖，直到颗粒被除去。
若暴露于氟化氢，需立即去污。烧伤部位应用大量水冲洗。然而，由于 HF 能很快穿透皮肤，因此即使彻底去污后重大问题仍有可能发生。医生通常会在暴露部位涂抹含钙的药膏或注射钙剂。暴露严重的伤员应住院进行心脏监测和额外治疗。
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