燃烧剂和氟化氢（HF）

有很多类型的会影响身体不同部位的化学战争毒剂。军用燃烧剂是用来照亮战场、放火、发烟来掩盖地形和战斗人员的化学物质。它包括稠化的汽油（凝固汽油）、铝热剂、白磷和镁。这些化合物中的任何一种都能造成大量伤亡。

凝固汽油有像果冻一样的粘稠度。其他燃烧剂都经常以固体粉末的形态被武器化。许多燃烧剂用来引爆推进器或炸弹。白磷只要暴露在空气中就可能在皮肤或衣服上继续燃烧。因为镁可以在水下燃烧，因此在组织中它也可以继续燃烧。

用于工业和其他商业用途的氢氟酸 (HF) 经常会与盐酸（游泳池中使用的酸）相混淆。因此，它被称为 HF 。HF 在室温下以液态或蒸汽存在。最常见的暴露途径是通过皮肤、眼睛和肺。HF 能够透入皮肤深处。除了导致重度烧伤和疼痛外，HF 还会导致体内化学物质（电解质）严重失衡，这有时会导致异常心律和死亡。

燃烧剂损伤的症状 燃烧剂造成的烧伤与高温或火灾造成的烧伤类似。 HF 暴露可能不会立刻引起疼痛或可见的烧伤。疼痛可能出现在一小时以内，但典型的疼痛仅发生在 2 或 3 小时后。然而，一旦疼痛出现，就经常是深部剧痛。受损的皮肤会逐渐变红，但是不出现如剧痛显示的严重影响。

燃烧剂损伤的诊断 医师的评估 燃烧剂引起的烧伤对现场急救员来说显而易见。然而，由于 HF 引起的烧伤（特别是低浓度下）需要一定时间才能出现症状，因此医务人员应对伤员深部组织和器官的损伤保持警惕。白磷引起的烧伤在暴露于空气中时可能还会出现火星和烟雾。