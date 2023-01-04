初次暴露于 1 型毒剂会引起打喷嚏、咳嗽，以及会导致气道阻塞的气管痉挛。还会刺激眼睛。喉头痉挛的伤员会出现声嘶、气喘，并且出现吸气性哮鸣音。这种声音被称为喘鸣。但对于高剂量的 1 型毒剂，还可能发生迟发性胸闷或呼吸短促（2 型毒剂作用）。

对于 2 型毒剂，除了起初的一些咳嗽和刺激（之后消退）外，受累者通常起初感觉良好。但若干小时后，他们会因肺内液体积存（肺水肿）发生胸部紧迫感或呼吸短促。暴露后 4 小时内即发生呼吸短促，说明伤员已经暴露于潜在致死剂量的毒剂。