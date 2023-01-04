有很多类型的会影响身体不同部位的化学战争毒剂。窒息性毒剂会损伤肺和气道，它们包括传统的“窒息性”毒剂（如氯、光气、双光气、三氯硝基甲烷）、某些发疱毒剂（如硫芥、路易氏剂、光气肟（还会损伤皮肤）、军用烟雾、燃烧产物以及许多工业有毒化学品。这些化合物大多是气体或易于蒸发的液体。
根据其对呼吸道损伤部位的不同，可分为两种类型：
1 型毒剂：损伤大气道
2 型毒剂：损伤小气道和肺的小气囊（肺泡）
混合效应型毒剂可以损伤大气道、小气道和肺泡。
1 型毒剂包含氨、氯化氢、氟化氢、镇暴剂、多数烟雾剂、二氧化硫和硫芥。
2 型毒剂包含三氯硝基甲烷、异氰酸甲酯、光气和四氯化碳。
混合效应型毒剂在中低浓度下同时损伤大气道和肺泡。它们包括氯、HC（六氯乙烷加氧化锌）烟雾和路易氏剂。
化学战争肺毒剂损伤的症状
初次暴露于 1 型毒剂会引起打喷嚏、咳嗽，以及会导致气道阻塞的气管痉挛。还会刺激眼睛。喉头痉挛的伤员会出现声嘶、气喘，并且出现吸气性哮鸣音。这种声音被称为喘鸣。但对于高剂量的 1 型毒剂，还可能发生迟发性胸闷或呼吸短促（2 型毒剂作用）。
对于 2 型毒剂，除了起初的一些咳嗽和刺激（之后消退）外，受累者通常起初感觉良好。但若干小时后，他们会因肺内液体积存（肺水肿）发生胸部紧迫感或呼吸短促。暴露后 4 小时内即发生呼吸短促，说明伤员已经暴露于潜在致死剂量的毒剂。
化学战争肺毒剂损伤的诊断
医师的评估
胸部 X 线检查
经常评估恶化情况
有时使用支气管镜检
医生和现场急救员根据伤员的症状来确定暴露于化学武器的诊断。他们听伤员的呼吸。那些一开始就出现胸部杂音并且症状明显的伤员很可能暴露于 1 型毒剂。那些胸部杂音不明显，呼吸短促发生较晚的伤员可能暴露于 2 型毒剂。
胸部 X 片检查一开始可能表现正常，但过些时候就会出现典型的异常特征。有时，医生会将一根带有摄像机的软管插入气道（支气管镜）来检查气道损伤的程度。支气管镜可以确认 1 型毒剂造成的损伤，但可能会漏掉 2 型毒剂造成的早期损伤。
实验室检查在医生进行早期诊断时没有什么帮助，但它能够监测伤员血氧水平，以确定病情是否恶化。
化学战争肺毒剂损伤的治疗
治疗特殊症状
氧气（通过面罩或呼吸管）
通常被收入重症监护病房
对于 1 型毒剂作用：支气管扩张剂，有时吸入皮质类固醇
对于 2 型毒剂作用：口服皮质类固醇，治疗清除肺部积液
由于混合效应型毒剂常见，医生进行治疗一般是根据伤员症状而不是具体类型。暴露于蒸汽或气体毒剂下的伤员并不是经常需要去污，而且也没有针对这类毒剂的特效解毒剂。
对于那些症状主要涉及到大气道（1 型毒剂）的伤员，医生要通过面罩给予 100% 的暖湿氧气。他们可能需要使用支气管镜清除伤员大气道内的碎片。医生可能需要在伤员的气管内置入通气管，并给予支气管扩张剂，一种可以使气管扩张的吸入性药物（类似的药物被用于哮喘）。吸入糖皮质激素可以减少经常伴随肺损伤出现的炎症反应。
对于可能暴露在 2 型毒剂下的伤员，应收入重症监护室 (ICU) 并给予吸氧。有时氧气在正压下通过特殊的密封面罩或气管内插管给予伤员。医生可以根据他们怀疑的损伤类型，给予清除肺内液体的药物，也可给予口服皮质类固醇。
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