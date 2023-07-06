跟腱撕裂多见于运动员和久坐不动的中年人，特别是身体发福但没有逐步恢复体型就开始高强度活动或运动的人。这类中年人比运动员更容易发生跟腱完全撕裂。这类损伤可发生于患者在进行高强度活动前没有准备活动或拉伸不够充分。损伤多见于跑步或弹跳时，特别是要求快速变向的运动。在脚趾向上，朝向胫骨时，动作过于用力且幅度过大则导致肌腱撕裂。

服用氟喹诺酮类抗生素（如环丙沙星）或皮质类固醇的患者很少会在无明显诱因情况下出现跟腱撕裂。