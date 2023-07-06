跟腱撕裂（破裂）是指连接腓肠肌和跟骨的肌腱撕裂。
在脚趾过于用力向上（朝向胫骨）活动或在患者用力跑或跳时会导致跟腱撕裂。
小腿肚疼痛剧烈并且行走困难，特别是完全撕裂的情况下。
医生通常根据体格检查的结果诊断跟腱撕裂。
治疗通常包括转诊至骨科医生、使用脚踝夹板或（对于某些完全撕裂）手术治疗。
（另见扭伤和其他软组织损伤概述。）
跟腱撕裂比较常见。
肌腱可能部分或完全撕裂。
跟腱撕裂的原因
跟腱撕裂多见于运动员和久坐不动的中年人，特别是身体发福但没有逐步恢复体型就开始高强度活动或运动的人。这类中年人比运动员更容易发生跟腱完全撕裂。这类损伤可发生于患者在进行高强度活动前没有准备活动或拉伸不够充分。损伤多见于跑步或弹跳时，特别是要求快速变向的运动。在脚趾向上，朝向胫骨时，动作过于用力且幅度过大则导致肌腱撕裂。
服用氟喹诺酮类抗生素（如环丙沙星）或皮质类固醇的患者很少会在无明显诱因情况下出现跟腱撕裂。
跟腱撕裂的症状
跟腱撕裂时，患者会感觉踝关节后面像是被踢了一脚，有时会听到咯噔一声。小腿肚疼痛剧烈并且行走困难，特别是完全撕裂的情况下。小腿肚可能肿胀并淤伤。
跟腱撕裂的诊断
医师的评估
有时会进行磁共振成像 (MRI) 或超声检查
医生通常可以根据体格检查结果来诊断跟腱撕裂。
为了检查有无这种撕裂，医生会做以下检查：
在患者俯卧躺下时，挤压受伤腿部的小腿。如果挤压不会导致脚踝弯曲或脚踝几乎没有弯曲，则肌腱完全撕裂。
医生会让患者躺下，并弯曲膝盖。通常以这个姿势脚踝会稍微弯曲。如果无法弯曲，则通常是肌腱撕裂。
在患者用受伤腿站立（如果可能）时，轻轻地触摸跟腱，查看有没有空隙。如果发现空隙，则肌腱被撕裂。
有时做 MRI 或超声检查。但体格检查更容易发现跟腱撕裂。
跟腱撕裂的治疗
到矫形外科医生处就医
对于部分撕裂和完全撕裂，使用夹板，或有可能使用石膏固定
某些完全性撕裂需要手术治疗
跟腱撕裂患者通常会转诊至矫形外科医生。
对于部分和完全撕裂，在急诊室对伤腿使用短腿夹板。夹板固定足部，使脚趾朝下（称为跖屈）。这种姿势能防止跟腱被拉伸，有助于撕裂愈合。这种夹板供短时间内佩戴。之后由骨科医生决定使用石膏还是行手术来修复肌腱才更好。跟腱撕裂者不应让受伤的脚踝负重，应使用拐杖。
有些完全撕裂应立即行手术修复。
若部分撕裂导致症状持续 3 个月或更长，则可能要手术修复。