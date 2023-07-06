体格检查

X线片查看骨折

为确定韧带是否撕裂及撕裂的严重程度，医生要求患者以不同方式活动受伤的拇指。之后在患者保持手其余部位不动时，医生从不同方向活动拇指（称为应力测试）。如果拇指关节松动，则可能是扭伤。有时，医生在检查拇指前，会往受伤拇指附近注射局部麻醉药，以便在检查时减轻疼痛。医生还会检查健侧拇指并与伤侧进行对比。

可能要从多个角度拍摄X线片以查看骨折情况。可以在医生向受伤的拇指施压时拍摄X线片（称为压力X线）。