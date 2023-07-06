拇指扭伤是指附着于拇指到手掌的韧带撕裂。
拇指扭伤时，患者用拇指和示指捏住物体很困难，而且拇指出现疼痛和肿胀。
医生通过检查拇指诊断拇指扭伤，有时可给予患者麻醉药使其在检查时疼痛减轻。
大多数拇指扭伤用拇指人形夹板固定，但有时需要手术治疗。
（另见扭伤和其他软组织损伤概述。）
大多数拇指扭伤会累及手拇指根部的主要韧带。当患者手持滑雪杖跌倒时通常会损伤这条韧带。因此，此类损伤被称为滑雪者拇指。跌倒时在硬面上向后挤压拇指或抓住棒球时向后抵住拇指也能损伤这条韧带。反复的过伸关节同样可以撕裂此韧带，如英国的猎场看守人，常用手扭断兔子的颈。因此，这类损伤有时也称作猎场看守人拇指。
扭伤拇指：猎场看守人拇指
有时韧带撕裂时会从拇指骨底部撕掉一小块骨片（称为撕脱性骨折）。
拇指扭伤的症状
拇指扭伤时，患者用拇指和示指捏住物体很困难。拇指出现疼痛和肿胀，有时出现淤伤。损伤后拇指可能持续无力并不稳定。
拇指扭伤的诊断
体格检查
X线片查看骨折
为确定韧带是否撕裂及撕裂的严重程度，医生要求患者以不同方式活动受伤的拇指。之后在患者保持手其余部位不动时，医生从不同方向活动拇指（称为应力测试）。如果拇指关节松动，则可能是扭伤。有时，医生在检查拇指前，会往受伤拇指附近注射局部麻醉药，以便在检查时减轻疼痛。医生还会检查健侧拇指并与伤侧进行对比。
可能要从多个角度拍摄X线片以查看骨折情况。可以在医生向受伤的拇指施压时拍摄X线片（称为压力X线）。
拇指扭伤的治疗
通常使用拇指人形夹板固定
肌肉强化锻炼
有时需要进行手术
大多数拇指扭伤，用拇指人形夹板固定。夹板固定数周时间直到韧带愈合。几周之后，可取下夹板并开始肌肉强化训练，然后在戴上夹板。患者应继续这种治疗方案2到3周。
拇指人形夹板
若韧带严重撕裂或有骨折片需要复位，则应手术治疗。若用夹板固定数周后韧带未愈合，仍需手术治疗。术后，患者需要上拇指人字形石膏 6-8 周。拇指人字形石膏是僵硬的。与拇指人字形夹板一样，拇指人字形石膏可防止拇指活动。它覆盖手腕和前臂，保持拇指处于中立位置（如上面的拇指人字形夹板所示）。