手术

如果癌肿未出现肾盂和输尿管以外区域的扩散，常用治疗是手术切除整个肾脏和输尿管（肾输尿管切除术）以及一小部分膀胱。手术后，通常会向膀胱内灌注化疗药物，以帮助预防膀胱癌的任何复发。然而，一些情况下——如患者肾功能欠佳或为孤立肾——肾脏常常被保留，因为一旦肾切除，患者将需终生透析。

对于高分级或晚期肿瘤，化疗有时在手术前使用。

一些肾盂和输尿管的癌肿（例如，一些低等级和低风险癌肿）可采用激光破坏癌细胞或手术单纯切除癌肿而保留肾脏，保留输尿管和膀胱的无癌肿部分。但是，这些癌肿复发和扩散的风险更高。有时需要向输尿管注射药物（如丝裂霉素 C 或卡介苗（BCG，一种激发机体免疫系统的药物））或给予化疗药物。激光治疗和药物注射的效果还不明确。

术后应无限期的定期进行膀胱镜检查(将一个柔软的可视管插入到膀胱内)，因为这种类型的癌症容易发生膀胱癌。