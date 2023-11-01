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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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肾盂和输尿管癌

作者：Thenappan Chandrasekar, MD, University of California, Davis
已审核/已修订 11月 2023
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癌症可发生于肾脏中央集合区域的表层细胞（肾盂——通常称为肾盂泌尿道上皮癌的一种癌症类型）以及将尿液从肾脏输运到膀胱的细长管道（输尿管）。

  • 癌症可引起血尿或侧腹部痉挛痛。

  • CT可以确诊。

  • 治疗是切除患病的肾脏和输尿管。

肾盂和输尿管癌没有肾脏其他部位或膀胱癌的发生率高。在美国，患病率不超过6 000人/年。

肾盂和输尿管癌的症状

血尿通常是首发症状。患者还会有排尿疼痛和烧灼感以及尿急和尿频。若尿流受阻（如血栓阻塞输尿管）则可出现侧腹部或下腹部痉挛性疼痛。

肾盂和输尿管癌的诊断

  • 计算机断层扫描或超声检查

  • 输尿管镜检查

癌症通常通过计算机断层扫描 (CT) 或超声检查来检测。CT可以发现癌肿，并有助于医生鉴别其他非恶性（良性）肾脏和输尿管疾病，如结石或血栓。尿液显微镜检查可发现癌细胞。顶端配有摄像头的软的可视管——输尿管镜——沿膀胱向上，可用于发现癌肿，采集组织样本用于确诊，甚至偶尔可用于治疗小肿瘤。这通常在全身麻醉下进行。为确定癌肿的密集程度以及扩散范围，需要进行腹部和骨盆 CT 扫描和胸部 X 光检查或胸部 CT 检查。

肾盂和输尿管癌的治疗

  • 手术

如果癌肿未出现肾盂和输尿管以外区域的扩散，常用治疗是手术切除整个肾脏和输尿管（肾输尿管切除术）以及一小部分膀胱。手术后，通常会向膀胱内灌注化疗药物，以帮助预防膀胱癌的任何复发。然而，一些情况下——如患者肾功能欠佳或为孤立肾——肾脏常常被保留，因为一旦肾切除，患者将需终生透析。

对于高分级或晚期肿瘤，化疗有时在手术前使用。

一些肾盂和输尿管的癌肿（例如，一些低等级和低风险癌肿）可采用激光破坏癌细胞或手术单纯切除癌肿而保留肾脏，保留输尿管和膀胱的无癌肿部分。但是，这些癌肿复发和扩散的风险更高。有时需要向输尿管注射药物（如丝裂霉素 C 或卡介苗（BCG，一种激发机体免疫系统的药物））或给予化疗药物。激光治疗和药物注射的效果还不明确。

术后应无限期的定期进行膀胱镜检查(将一个柔软的可视管插入到膀胱内)，因为这种类型的癌症容易发生膀胱癌。

肾盂和输尿管癌的预后

如果癌肿尚未扩散并可经手术彻底切除，则患者可能完全治愈。如果癌肿已经扩散到肾盂或输尿管或更远部位，则无法治愈。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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