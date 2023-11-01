动脉血气 (ABG) 分析和脉搏血氧测定法

动脉血气检查可测量动脉血中氧气和二氧化碳的水平以及血液的酸度 (pH)。氧气、二氧化碳以及酸度水平是衡量肺功能的重要指标，因为它们反映出肺摄取氧气入血和从血中排出二氧化碳功能的状况。

用针进行动脉采血时可能会导致几分钟的不适。通常标本取自腕部动脉（桡动脉）。

其他测量呼气中二氧化碳含量的方法都无需采集血液样本，但有时这些方法不太准确且普及性不太高。