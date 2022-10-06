颌骨脱臼（下颌骨脱位）通常是非常疼痛的、需要医生或牙医及时关注的口腔急症。嘴巴无法闭合，下颌可能扭至一边。下颌脱臼有时是由于外伤引起的，但通常是由于过度张大嘴巴造成的（例如，在打呵欠、咬大三明治、呕吐或进行牙科手术期间）。

颌骨脱位更容易发生在那些有颌骨松弛（过度活动）病史的患者中，这可能是由颞下颌关节紊乱所致。

医生或者牙医通常用手将脱位的下颌骨复位。

把脱臼下巴恢复原位

巴唐氏包扎法

一旦颌骨回到原位，医生有时可使用巴唐氏包扎法（见图巴唐氏包扎法）来限制颌骨的活动，以便在下颌关节炎症消退期间防止再次发生错位。同时，患者在至少 6 周内应注意避免张口太大。当预期要打哈欠，人们应该把自己的拳头放在下颏，防止张口太大。人们必须将减自己的食物切成小块。对于有一个以上脱位的人，可能需要进行手术，以减少将来脱位的风险。例如，可以缩短连接颌骨和颅骨的韧带（位于颞颌关节），从而紧固关节。