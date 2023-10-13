弓首蛔虫的生命周期
正常情况下，生命周期都与犬有关。人仅在偶然的情况下获得感染。
1. 受感染的犬随大便排出弓蛔虫虫卵。
2. 虫卵排到环境中后发育成熟，并获得感染能力。
3. 犬吞入虫卵，虫卵在犬体内孵化并释放幼虫。
4. 幼虫穿过肠壁进入血流。在年幼的犬体内，幼虫穿经肺脏，进入气管。它们被犬咳出，咽下，又返回至小肠，在那里发育为成虫。成虫在小肠内产卵。在年长犬体内，幼虫可在组织内形成包囊。
5. 如果受感染的犬怀孕，包囊内的幼虫可在妊娠晚期时再次活化。这些幼虫可穿过胎盘感染尚未出生的幼犬，或进入母犬的乳汁被哺乳的幼犬吞下。
6. 幼犬是环境中虫卵的常见排放源。
7. 弓蛔虫的虫卵可被其它哺乳动物（如兔）摄入。在这些哺乳动物体内，虫卵孵化出幼虫，幼虫穿过肠壁移行至各个组织内形成包囊。
8. 当犬进食这些哺乳动物时，哺乳动物体内的幼虫在犬的小肠内发育成能够产卵的成虫，此时弓蛔虫的生命周期即完成。
9–10. 人通过吞入带虫土壤中的虫卵或进食带虫动物的肉而偶然感染。人吞入虫卵后，虫卵孵化出幼虫。
11. 幼虫穿过肠壁，移行至各个组织（如肝脏、心脏、肺、脑部、肌肉或眼睛）。在人体内，幼虫并不发育成成虫。不过，它们可以损伤组织并导致炎症。
图片来源：美国疾病控制与预防中心，全球健康，寄生虫疾病和疟疾科。