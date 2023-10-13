预先指示与POLST的区别
特征
预立指示
生命维持治疗医嘱 (POLST)
资格标准
所有成年人，不论目前的健康状况如何
患有严重疾病或虚弱的任何年龄的患者，如果在接下来的一两年内死亡，医疗保健专业人员不会感到惊讶
这由谁书写
患者本人，有或没有代理人
医生或（在某些情况下）执业护士或助理医生，在与患者（或其父母、监护人、托管人、代理人或其他代理决策者）讨论过医疗护理计划后书写
在哪里完成
任何场所
医疗机构
它传达的信息
关于可能的未来治疗方案的首选项（不是医嘱）和指定医疗决策替代者（医疗保健代理人）
由于患者当前的医疗状况而可能出现的重大医疗决定的医生医嘱
代理人（替代决策者）的决定
被委托者不能替委托者提出预立指示
当患者缺乏自主决策的能力时，代理人可以参与并同意 POLST
紧急治疗
一般不适用于紧急治疗
适用于紧急治疗
负责向提供治疗的医疗保健专业人员提供文件
病人和家人的责任
医疗保健专业人员的责任
谁根据需要审阅和修改文档
提出预立指示的人
医疗保健专业人员与患者或代理人一起
同一人使用两份文件
指定人生的所有阶段的一般目标和愿望，并作为讨论 POLST 的起点
通过将个人的总体目标和愿望转化为特定的医嘱来完善预立指示
POLST = 生命维持治疗提供者医嘱。