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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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预先指示与POLST的区别

特征

预立指示

生命维持治疗医嘱 (POLST)

资格标准

所有成年人，不论目前的健康状况如何

患有严重疾病或虚弱的任何年龄的患者，如果在接下来的一两年内死亡，医疗保健专业人员不会感到惊讶

这由谁书写

患者本人，有或没有代理人

医生或（在某些情况下）执业护士或助理医生，在与患者（或其父母、监护人、托管人、代理人或其他代理决策者）讨论过医疗护理计划后书写

在哪里完成

任何场所

医疗机构

它传达的信息

关于可能的未来治疗方案的首选项（不是医嘱）和指定医疗决策替代者（医疗保健代理人）

由于患者当前的医疗状况而可能出现的重大医疗决定的医生医嘱

代理人（替代决策者）的决定

被委托者不能替委托者提出预立指示

当患者缺乏自主决策的能力时，代理人可以参与并同意 POLST

紧急治疗

一般不适用于紧急治疗

适用于紧急治疗

负责向提供治疗的医疗保健专业人员提供文件

病人和家人的责任

医疗保健专业人员的责任

谁根据需要审阅和修改文档

提出预立指示的人

医疗保健专业人员与患者或代理人一起

同一人使用两份文件

指定人生的所有阶段的一般目标和愿望，并作为讨论 POLST 的起点

通过将个人的总体目标和愿望转化为特定的医嘱来完善预立指示

POLST = 生命维持治疗提供者医嘱。

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